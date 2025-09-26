Рейтинг@Mail.ru
В Иране частично возобновили инспекции МАГАТЭ
17:16 26.09.2025
В Иране частично возобновили инспекции МАГАТЭ
Инспекции МАГАТЭ в Иране уже частично возобновлены, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
в мире
иран
израиль
сша
рафаэль гросси
магатэ
бушерская аэс
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Инспекции МАГАТЭ в Иране уже частично возобновлены, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Инспекции (в Иране - ред.) уже были возобновлены. Правда, частично", - сказал глава МАГАТЭ в эфире телеканала "Россия 24". Как отметил Гросси, инспекции были возобновлены, в частности, на АЭС "Бушер", однако специалистов МАГАТЭ не пускают на объекты, поврежденные в ходе ударов Израиля и США.
в мире, иран, израиль, сша, рафаэль гросси, магатэ, бушерская аэс
В мире, Иран, Израиль, США, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Бушерская АЭС
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Инспекции МАГАТЭ в Иране уже частично возобновлены, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Инспекции (в Иране - ред.) уже были возобновлены. Правда, частично", - сказал глава МАГАТЭ в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил Гросси, инспекции были возобновлены, в частности, на АЭС "Бушер", однако специалистов МАГАТЭ не пускают на объекты, поврежденные в ходе ударов Израиля и США.
Гросси обсудил с Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Гросси обсудил с Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы
