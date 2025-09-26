https://ria.ru/20250926/magate-2044644902.html
В Иране частично возобновили инспекции МАГАТЭ
В Иране частично возобновили инспекции МАГАТЭ - РИА Новости, 26.09.2025
В Иране частично возобновили инспекции МАГАТЭ
Инспекции МАГАТЭ в Иране уже частично возобновлены, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Инспекции МАГАТЭ в Иране уже частично возобновлены, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Инспекции (в Иране - ред.) уже были возобновлены. Правда, частично", - сказал глава МАГАТЭ в эфире телеканала "Россия 24". Как отметил Гросси, инспекции были возобновлены, в частности, на АЭС "Бушер", однако специалистов МАГАТЭ не пускают на объекты, поврежденные в ходе ударов Израиля и США.
В Иране частично возобновили инспекции МАГАТЭ
