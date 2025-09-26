https://ria.ru/20250926/magate-2044644902.html

В Иране частично возобновили инспекции МАГАТЭ

В Иране частично возобновили инспекции МАГАТЭ - РИА Новости, 26.09.2025

В Иране частично возобновили инспекции МАГАТЭ

Инспекции МАГАТЭ в Иране уже частично возобновлены, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T17:16:00+03:00

2025-09-26T17:16:00+03:00

2025-09-26T17:16:00+03:00

в мире

иран

израиль

сша

рафаэль гросси

магатэ

бушерская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044282264_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c7135e8b3f4365cf006420f6d0ffb7d.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Инспекции МАГАТЭ в Иране уже частично возобновлены, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Инспекции (в Иране - ред.) уже были возобновлены. Правда, частично", - сказал глава МАГАТЭ в эфире телеканала "Россия 24". Как отметил Гросси, инспекции были возобновлены, в частности, на АЭС "Бушер", однако специалистов МАГАТЭ не пускают на объекты, поврежденные в ходе ударов Израиля и США.

https://ria.ru/20250926/grossja-2044586102.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сша, рафаэль гросси, магатэ, бушерская аэс