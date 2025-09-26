https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044673872.html
Лукашенко завершил визит в Россию
Лукашенко завершил визит в Россию - РИА Новости, 26.09.2025
Лукашенко завершил визит в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил визит в Россию, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:33:00+03:00
2025-09-26T18:33:00+03:00
2025-09-26T18:42:00+03:00
александр лукашенко
в мире
россия
белоруссия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_751000ecaa2da28ac164457a5d2f799b.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил визит в Россию, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого"."Насыщенный и результативный. Визит Первого (Лукашенко) в Россию завершен", - сообщил канал и опубликовал фото Лукашенко на трапе самолета.Лукашенко в четверг прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В этот же день он принял участие в Москве в Глобальном атомном форуме. На следующий день президент Белоруссии прибыл в Кремль на переговоры со своим российским коллегой. Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле длилась пять часов 22 минуты, сообщил ранее "Пул Первого".
https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044675276.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc1a12074e732580aae3a2b7c1aaa20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, в мире, россия, белоруссия, москва
Александр Лукашенко, В мире, Россия, Белоруссия, Москва
Лукашенко завершил визит в Россию
Визит Лукашенко в Россию завершился