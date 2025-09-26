https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044673872.html

Лукашенко завершил визит в Россию

Лукашенко завершил визит в Россию

Лукашенко завершил визит в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил визит в Россию, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил визит в Россию, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого"."Насыщенный и результативный. Визит Первого (Лукашенко) в Россию завершен", - сообщил канал и опубликовал фото Лукашенко на трапе самолета.Лукашенко в четверг прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В этот же день он принял участие в Москве в Глобальном атомном форуме. На следующий день президент Белоруссии прибыл в Кремль на переговоры со своим российским коллегой. Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле длилась пять часов 22 минуты, сообщил ранее "Пул Первого".

