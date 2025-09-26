Рейтинг@Mail.ru
18:33 26.09.2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил визит в Россию, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил визит в Россию, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого"."Насыщенный и результативный. Визит Первого (Лукашенко) в Россию завершен", - сообщил канал и опубликовал фото Лукашенко на трапе самолета.Лукашенко в четверг прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В этот же день он принял участие в Москве в Глобальном атомном форуме. На следующий день президент Белоруссии прибыл в Кремль на переговоры со своим российским коллегой. Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле длилась пять часов 22 минуты, сообщил ранее "Пул Первого".
Александр Лукашенко на пленарном заседании международного форума "Мировая атомная неделя" на ВДНХ
Александр Лукашенко на пленарном заседании международного форума "Мировая атомная неделя" на ВДНХ. Архивное фото
