https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044672735.html
Белоруссия будет строить дополнительные атомные мощности, заявил Лукашенко
Белоруссия будет строить дополнительные атомные мощности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.09.2025
Белоруссия будет строить дополнительные атомные мощности, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет строить новые атомные энергомощности, если не будет "непреодолимых обстоятельств", но пока РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:32:00+03:00
2025-09-26T18:32:00+03:00
2025-09-26T18:41:00+03:00
белоруссия
в мире
россия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_751000ecaa2da28ac164457a5d2f799b.jpg
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет строить новые атомные энергомощности, если не будет "непреодолимых обстоятельств", но пока не определилась окончательно с местом строительства."Лично у меня есть некие колебания по поводу того, где строить. Или третий блок при нынешней станции в Островце (на западе Белоруссии - ред.). Или на востоке (страны - ред.) разместить его. Специалисты и правительство предлагают третий блок строить рядом - это будет дешевле. С другой стороны, когда строится такой объект, это дает развитие целому региону. Поэтому у меня есть легкие колебания. Мы можем и там, и там строить. Думаю, мы определимся в ближайшее время", - приводит агентство Белта слова Лукашенко.Он рассказал, что президенты Белоруссии и России дали необходимые поручения правительствам двух стран."Они утрясут, как вчера сказал мне руководитель "Росатома", они эти вопросы урегулируют - детали. Если не возникнет непреодолимых обстоятельств, мы будем строить третий блок или новую атомную станцию", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20250926/putin-2044583637.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc1a12074e732580aae3a2b7c1aaa20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, россия, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Россия, Александр Лукашенко
Белоруссия будет строить дополнительные атомные мощности, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия будет строить новые атомные энергомощности