Белоруссия будет строить дополнительные атомные мощности, заявил Лукашенко

МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет строить новые атомные энергомощности, если не будет "непреодолимых обстоятельств", но пока не определилась окончательно с местом строительства."Лично у меня есть некие колебания по поводу того, где строить. Или третий блок при нынешней станции в Островце (на западе Белоруссии - ред.). Или на востоке (страны - ред.) разместить его. Специалисты и правительство предлагают третий блок строить рядом - это будет дешевле. С другой стороны, когда строится такой объект, это дает развитие целому региону. Поэтому у меня есть легкие колебания. Мы можем и там, и там строить. Думаю, мы определимся в ближайшее время", - приводит агентство Белта слова Лукашенко.Он рассказал, что президенты Белоруссии и России дали необходимые поручения правительствам двух стран."Они утрясут, как вчера сказал мне руководитель "Росатома", они эти вопросы урегулируют - детали. Если не возникнет непреодолимых обстоятельств, мы будем строить третий блок или новую атомную станцию", - заявил Лукашенко.

