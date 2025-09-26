Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия будет строить дополнительные атомные мощности, заявил Лукашенко
18:32 26.09.2025 (обновлено: 18:41 26.09.2025)
Белоруссия будет строить дополнительные атомные мощности, заявил Лукашенко
Белоруссия будет строить дополнительные атомные мощности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.09.2025
Белоруссия будет строить дополнительные атомные мощности, заявил Лукашенко
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет строить новые атомные энергомощности, если не будет "непреодолимых обстоятельств", но пока не определилась окончательно с местом строительства."Лично у меня есть некие колебания по поводу того, где строить. Или третий блок при нынешней станции в Островце (на западе Белоруссии - ред.). Или на востоке (страны - ред.) разместить его. Специалисты и правительство предлагают третий блок строить рядом - это будет дешевле. С другой стороны, когда строится такой объект, это дает развитие целому региону. Поэтому у меня есть легкие колебания. Мы можем и там, и там строить. Думаю, мы определимся в ближайшее время", - приводит агентство Белта слова Лукашенко.Он рассказал, что президенты Белоруссии и России дали необходимые поручения правительствам двух стран."Они утрясут, как вчера сказал мне руководитель "Росатома", они эти вопросы урегулируют - детали. Если не возникнет непреодолимых обстоятельств, мы будем строить третий блок или новую атомную станцию", - заявил Лукашенко.
белоруссия, в мире, россия, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Россия, Александр Лукашенко
Белоруссия будет строить дополнительные атомные мощности, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия будет строить новые атомные энергомощности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет строить новые атомные энергомощности, если не будет "непреодолимых обстоятельств", но пока не определилась окончательно с местом строительства.
«
"Лично у меня есть некие колебания по поводу того, где строить. Или третий блок при нынешней станции в Островце (на западе Белоруссии - ред.). Или на востоке (страны - ред.) разместить его. Специалисты и правительство предлагают третий блок строить рядом - это будет дешевле. С другой стороны, когда строится такой объект, это дает развитие целому региону. Поэтому у меня есть легкие колебания. Мы можем и там, и там строить. Думаю, мы определимся в ближайшее время", - приводит агентство Белта слова Лукашенко.
Он рассказал, что президенты Белоруссии и России дали необходимые поручения правительствам двух стран.
"Они утрясут, как вчера сказал мне руководитель "Росатома", они эти вопросы урегулируют - детали. Если не возникнет непреодолимых обстоятельств, мы будем строить третий блок или новую атомную станцию", - заявил Лукашенко.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин посоветовал Лукашенко развивать дата-центры в Белоруссии
Вчера, 14:52
 
БелоруссияВ миреРоссияАлександр Лукашенко
 
 
