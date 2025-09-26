https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044548774.html
Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС в Белоруссии
2025-09-26T13:17:00+03:00
2025-09-26T13:17:00+03:00
2025-09-26T13:54:00+03:00
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке республики, в том числе, если это будет необходимо, с расчетом на обеспечение электроэнергией новых регионов России, передает белорусское госагентство Белта. По его данным, данное заявление Лукашенко сделал в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Если будет решение, мы сразу начнем новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах", - приводит агентство слова Лукашенко. "Поговорим сегодня с Вами, если Вы одобрите, проект расширения или строительство новой атомной станции, может быть, даже на востоке Беларуси с целью, если будет необходимость, обеспечения электроэнергией восточных районов, освобожденных Россией. Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая. Если в этом будет определенная необходимость", - сказал Лукашенко.
