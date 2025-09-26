https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044548774.html

Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС в Белоруссии

Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 26.09.2025

Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке республики, в том числе, если это будет необходимо, с расчетом... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T13:17:00+03:00

2025-09-26T13:17:00+03:00

2025-09-26T13:54:00+03:00

в мире

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044545975_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d74652eef46bd6759c19be061ddfb243.jpg

МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке республики, в том числе, если это будет необходимо, с расчетом на обеспечение электроэнергией новых регионов России, передает белорусское госагентство Белта. По его данным, данное заявление Лукашенко сделал в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Если будет решение, мы сразу начнем новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах", - приводит агентство слова Лукашенко. "Поговорим сегодня с Вами, если Вы одобрите, проект расширения или строительство новой атомной станции, может быть, даже на востоке Беларуси с целью, если будет необходимость, обеспечения электроэнергией восточных районов, освобожденных Россией. Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая. Если в этом будет определенная необходимость", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20250926/putin--2044540660.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин