Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС в Белоруссии
13:17 26.09.2025 (обновлено: 13:54 26.09.2025)
Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС в Белоруссии
в мире
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке республики, в том числе, если это будет необходимо, с расчетом на обеспечение электроэнергией новых регионов России, передает белорусское госагентство Белта. По его данным, данное заявление Лукашенко сделал в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Если будет решение, мы сразу начнем новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах", - приводит агентство слова Лукашенко. "Поговорим сегодня с Вами, если Вы одобрите, проект расширения или строительство новой атомной станции, может быть, даже на востоке Беларуси с целью, если будет необходимость, обеспечения электроэнергией восточных районов, освобожденных Россией. Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая. Если в этом будет определенная необходимость", - сказал Лукашенко.
в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 26 сентября 2025
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 26 сентября 2025
Путин оценил рост взаимной торговли России и Белоруссии
Вчера, 12:48
 
