Появились кадры задержания украинского агента в Луганске
Появились кадры задержания украинского агента в Луганске
ФСБ РФ предоставила кадры задержания завербованного Украиной гражданина РФ, готовившего в Луганске покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ФСБ РФ предоставила кадры задержания завербованного Украиной гражданина РФ, готовившего в Луганске покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Ранее в ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы совместно с МВД России предотвратили готовившееся в Луганске украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, задержанный должен был подложить бомбу дистанционного действия под машину офицера. На кадрах показан момент задержания подозреваемого в частном доме.
Видео задержания завербованного Киевом жителя ЛНР
Появились кадры задержания украинского агента в Луганске
