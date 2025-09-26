https://ria.ru/20250926/lugansk-2044509143.html

Появились кадры задержания украинского агента в Луганске

ФСБ РФ предоставила кадры задержания завербованного Украиной гражданина РФ, готовившего в Луганске покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ФСБ РФ предоставила кадры задержания завербованного Украиной гражданина РФ, готовившего в Луганске покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Ранее в ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы совместно с МВД России предотвратили готовившееся в Луганске украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, задержанный должен был подложить бомбу дистанционного действия под машину офицера. На кадрах показан момент задержания подозреваемого в частном доме.

