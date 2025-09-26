Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры задержания украинского агента в Луганске - РИА Новости, 26.09.2025
10:25 26.09.2025
Появились кадры задержания украинского агента в Луганске
ФСБ РФ предоставила кадры задержания завербованного Украиной гражданина РФ, готовившего в Луганске покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ФСБ РФ предоставила кадры задержания завербованного Украиной гражданина РФ, готовившего в Луганске покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Ранее в ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы совместно с МВД России предотвратили готовившееся в Луганске украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, задержанный должен был подложить бомбу дистанционного действия под машину офицера. На кадрах показан момент задержания подозреваемого в частном доме.
ФСБ показала кадры задержания готовившего покушение на Росгвардейца в Луганске

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ФСБ РФ предоставила кадры задержания завербованного Украиной гражданина РФ, готовившего в Луганске покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии.
Ранее в ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы совместно с МВД России предотвратили готовившееся в Луганске украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, задержанный должен был подложить бомбу дистанционного действия под машину офицера.
На кадрах показан момент задержания подозреваемого в частном доме.
