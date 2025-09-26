Рейтинг@Mail.ru
26.09.2025
22:32 26.09.2025
Лавров и глава МИД Индии обсудили ситуацию на Украине
Лавров и глава МИД Индии обсудили ситуацию на Украине
Лавров и глава МИД Индии обсудили ситуацию на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на полях 80-й сессии ГА ООН обсудили ситуацию вокруг Украины, а также в... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на полях 80-й сессии ГА ООН обсудили ситуацию вокруг Украины, а также в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД России. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку к намеченному на конец года российско-индийскому саммиту. Были рассмотрены также актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Там добавили, что стороны условились продолжать укреплять особо привилегированное стратегическое партнерство и наращивать взаимодействие на международных площадках, прежде всего в "Группе двадцати", БРИКС и ШОС.
Лавров и глава МИД Индии обсудили ситуацию на Украине

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на полях 80-й сессии ГА ООН обсудили ситуацию вокруг Украины, а также в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД России.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку к намеченному на конец года российско-индийскому саммиту. Были рассмотрены также актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Там добавили, что стороны условились продолжать укреплять особо привилегированное стратегическое партнерство и наращивать взаимодействие на международных площадках, прежде всего в "Группе двадцати", БРИКС и ШОС.
