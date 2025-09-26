https://ria.ru/20250926/lavrov-2044713964.html
Лавров и глава МИД Индии обсудили ситуацию на Украине
Лавров и глава МИД Индии обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 26.09.2025
Лавров и глава МИД Индии обсудили ситуацию на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на полях 80-й сессии ГА ООН обсудили ситуацию вокруг Украины, а также в... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T22:32:00+03:00
2025-09-26T22:32:00+03:00
2025-09-26T22:32:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
субраманиам джайшанкар
мид индии
оон
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891828963_0:0:2752:1548_1920x0_80_0_0_010441224e50d74254757d67d88dce3f.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на полях 80-й сессии ГА ООН обсудили ситуацию вокруг Украины, а также в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД России. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку к намеченному на конец года российско-индийскому саммиту. Были рассмотрены также актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Там добавили, что стороны условились продолжать укреплять особо привилегированное стратегическое партнерство и наращивать взаимодействие на международных площадках, прежде всего в "Группе двадцати", БРИКС и ШОС.
https://ria.ru/20250327/lavrov-2007615886.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891828963_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_392a7cdddffdf28e370d32d894d8aa94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей лавров, субраманиам джайшанкар, мид индии, оон, брикс
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Субраманиам Джайшанкар, МИД Индии, ООН, БРИКС
Лавров и глава МИД Индии обсудили ситуацию на Украине
Лавров и Джайшанкар обменялись мнениями по украинскому вопросу на ГА ООН