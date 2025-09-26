https://ria.ru/20250926/lavrov-2044713094.html
Лавров провел встречу с главой МИД Индии
Лавров провел встречу с главой МИД Индии - РИА Новости, 26.09.2025
Лавров провел встречу с главой МИД Индии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T22:23:00+03:00
2025-09-26T22:23:00+03:00
2025-09-26T22:23:00+03:00
в мире
россия
южная корея
камбоджа
сергей лавров
ральф гонсалвес
прак сокхон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155798/25/1557982561_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ec44004e2fbec77fa0cd2849bfb1787d.jpg
ООН, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Встреча прошла на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Перед началом переговоров министры тепло поприветствовали друг друга, после чего мероприятие продолжилось в закрытом для прессы формате. В пятницу Лавров встретился в ООН с премьером Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом, главами МИД Южной Кореи Чо Хёном, Камбоджи Праком Сокхоном, Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу, Иордании Айманом Сафади и председателем президентского совета Йемена Рашадом Аль-Алими.
https://ria.ru/20250926/vstrechi-2044464637.html
россия
южная корея
камбоджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155798/25/1557982561_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_7c39a4065319ec969befd16156523b78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, южная корея, камбоджа, сергей лавров, ральф гонсалвес, прак сокхон, оон, мид индии, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Южная Корея, Камбоджа, Сергей Лавров, Ральф Гонсалвес, Прак Сокхон, ООН, МИД Индии, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров провел встречу с главой МИД Индии
Лавров провел встречу с главой МИД Индии Джайшанкаром на полях ООН