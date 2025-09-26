Рейтинг@Mail.ru
Лавров провел встречу с главой МИД Индии - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/lavrov-2044713094.html
Лавров провел встречу с главой МИД Индии
Лавров провел встречу с главой МИД Индии - РИА Новости, 26.09.2025
Лавров провел встречу с главой МИД Индии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T22:23:00+03:00
2025-09-26T22:23:00+03:00
в мире
россия
южная корея
камбоджа
сергей лавров
ральф гонсалвес
прак сокхон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155798/25/1557982561_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ec44004e2fbec77fa0cd2849bfb1787d.jpg
ООН, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Встреча прошла на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Перед началом переговоров министры тепло поприветствовали друг друга, после чего мероприятие продолжилось в закрытом для прессы формате. В пятницу Лавров встретился в ООН с премьером Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом, главами МИД Южной Кореи Чо Хёном, Камбоджи Праком Сокхоном, Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу, Иордании Айманом Сафади и председателем президентского совета Йемена Рашадом Аль-Алими.
https://ria.ru/20250926/vstrechi-2044464637.html
россия
южная корея
камбоджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155798/25/1557982561_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_7c39a4065319ec969befd16156523b78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, южная корея, камбоджа, сергей лавров, ральф гонсалвес, прак сокхон, оон, мид индии, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Южная Корея, Камбоджа, Сергей Лавров, Ральф Гонсалвес, Прак Сокхон, ООН, МИД Индии, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров провел встречу с главой МИД Индии

Лавров провел встречу с главой МИД Индии Джайшанкаром на полях ООН

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
Встреча прошла на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Перед началом переговоров министры тепло поприветствовали друг друга, после чего мероприятие продолжилось в закрытом для прессы формате.
В пятницу Лавров встретился в ООН с премьером Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом, главами МИД Южной Кореи Чо Хёном, Камбоджи Праком Сокхоном, Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу, Иордании Айманом Сафади и председателем президентского совета Йемена Рашадом Аль-Алими.
Министр иностранных России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Лавров провел встречи с генсеками ООН и ОБСЕ
Вчера, 03:05
 
В миреРоссияЮжная КореяКамбоджаСергей ЛавровРальф ГонсалвесПрак СокхонООНМИД ИндииГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала