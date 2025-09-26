https://ria.ru/20250926/lavrov-2044713094.html

Лавров провел встречу с главой МИД Индии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. РИА Новости, 26.09.2025

ООН, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Встреча прошла на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Перед началом переговоров министры тепло поприветствовали друг друга, после чего мероприятие продолжилось в закрытом для прессы формате. В пятницу Лавров встретился в ООН с премьером Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом, главами МИД Южной Кореи Чо Хёном, Камбоджи Праком Сокхоном, Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу, Иордании Айманом Сафади и председателем президентского совета Йемена Рашадом Аль-Алими.

