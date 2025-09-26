https://ria.ru/20250926/lavrov-2044709747.html

Лавров и премьер Сент-Винсента и Гренадин обсудили сотрудничество стран

Лавров и премьер Сент-Винсента и Гренадин обсудили сотрудничество стран - РИА Новости, 26.09.2025

Лавров и премьер Сент-Винсента и Гренадин обсудили сотрудничество стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом на полях 80-й сессии ГА ООН обсудил РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T21:43:00+03:00

2025-09-26T21:43:00+03:00

2025-09-26T21:43:00+03:00

в мире

россия

латинская америка

сергей лавров

ральф гонсалвес

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_a33793a4b1a33619df2e27f337999feb.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом на полях 80-й сессии ГА ООН обсудил перспективы сотрудничества между двумя странами, сообщили в МИД России. Ранее сообщалось, что Лавров проводит переговоры с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом на полях ГА ООН. "Состоялся открытый и конструктивный обмен мнениями по ключевым вопросам международной ситуации, включая положение дел в Латинской Америке, путям развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также аспектам взаимодействия в ООН и ее специализированных учреждениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

https://ria.ru/20250926/vstrechi-2044464637.html

россия

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, латинская америка, сергей лавров, ральф гонсалвес, оон