Лавров указал на провокационный характер военной активности США против КНДР - РИА Новости, 26.09.2025
21:09 26.09.2025
Лавров указал на провокационный характер военной активности США против КНДР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Южной Кореи Чо Хёном на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН указал на провокационный... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Южной Кореи Чо Хёном на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН указал на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников, сообщили в МИД России. "В контексте ситуации на Корейском полуострове с российской стороны было указано на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников, их линии на усиление санкционно-силового давления на Пхеньян", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Там также добавили, что российский министр сделал акцент на безальтернативности возвращения к взаимоуважительному диалогу на основе сложившихся на Корейском полуострове реалий в интересах построения в Северо-Восточной Азии надежного механизма обеспечения долгосрочного мира и стабильности.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Южной Кореи Чо Хёном на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН указал на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников, сообщили в МИД России.
"В контексте ситуации на Корейском полуострове с российской стороны было указано на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников, их линии на усиление санкционно-силового давления на Пхеньян", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Там также добавили, что российский министр сделал акцент на безальтернативности возвращения к взаимоуважительному диалогу на основе сложившихся на Корейском полуострове реалий в интересах построения в Северо-Восточной Азии надежного механизма обеспечения долгосрочного мира и стабильности.
