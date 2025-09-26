https://ria.ru/20250926/lavrov-2044706422.html
Лавров указал на провокационный характер военной активности США против КНДР
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Южной Кореи Чо Хёном на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН указал на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников, сообщили в МИД России. "В контексте ситуации на Корейском полуострове с российской стороны было указано на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников, их линии на усиление санкционно-силового давления на Пхеньян", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Там также добавили, что российский министр сделал акцент на безальтернативности возвращения к взаимоуважительному диалогу на основе сложившихся на Корейском полуострове реалий в интересах построения в Северо-Восточной Азии надежного механизма обеспечения долгосрочного мира и стабильности.
