Лавров проводит переговоры с главой МИД Южной Кореи
Лавров проводит переговоры с главой МИД Южной Кореи - РИА Новости, 26.09.2025
Лавров проводит переговоры с главой МИД Южной Кореи
26.09.2025
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Южной Кореи Чо Хеном.
2025-09-26T20:03:00+03:00
2025-09-26T20:03:00+03:00
2025-09-26T20:03:00+03:00
ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Южной Кореи Чо Хеном. Переговоры проходят в Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи ООН. Перед началом встречи протокольная служба главы МИД Южной Кореи пыталась пронести в переговорную комнату российской делегации двухметровый флаг своей страны, но ей было вежливо отказано в этом: флаги уже были установлены на столе.
Лавров проводит переговоры с главой МИД Южной Кореи
Лавров проводит переговоры с главой МИД Южной Кореи Чо Хеном на полях ГА ООН