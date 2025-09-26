https://ria.ru/20250926/lavrov-2044699141.html

Лавров проводит переговоры с главой МИД Южной Кореи

Лавров проводит переговоры с главой МИД Южной Кореи - РИА Новости, 26.09.2025

Лавров проводит переговоры с главой МИД Южной Кореи

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Южной Кореи Чо Хеном. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T20:03:00+03:00

2025-09-26T20:03:00+03:00

2025-09-26T20:03:00+03:00

южная корея

россия

нью-йорк (город)

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_a33793a4b1a33619df2e27f337999feb.jpg

ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Южной Кореи Чо Хеном. Переговоры проходят в Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи ООН. Перед началом встречи протокольная служба главы МИД Южной Кореи пыталась пронести в переговорную комнату российской делегации двухметровый флаг своей страны, но ей было вежливо отказано в этом: флаги уже были установлены на столе.

https://ria.ru/20250925/lavrov-2044400147.html

южная корея

россия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон