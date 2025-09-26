Лавров и глава МИД Иордании обсудили ситуацию в секторе Газа
© Фото : МИД России/TelegramГлава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман Сафади во время встречи "на полях" мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман Сафади в ходе встречи на полях 80-ой сессии ГА ООН высказались за активизацию усилий по по содействию скорейшему прекращению огня в секторе Газа, сообщили в МИД России.
"Была подтверждена важность активизации международных усилий по содействию скорейшему прекращению огня в секторе Газа, освобождению заложников и заключенных, обеспечению доступа гуманитарной помощи и в целом перезапуску мирного процесса в соответствии с известными решениями СБ и ГА ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Там добавили, что главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельную "сверку часов" по ключевым вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также сирийскую проблематику.
"Рассматривались также приоритетные задачи поступательного развития традиционно дружественных российско-иорданских отношений. В их числе - упрочение доверительного политического диалога, наращивание объемов взаимной торговли, поддержание положительной динамики практической кооперации в других актуальных областях", - заключили в дипведомстве.
Ранее российский министр провел переговоры с главами МИД Сирии, Ирака, Египта, Южного Судана, генсеками ООН и ОБСЕ, президентом Боливии и министрами малых островных государств Тихого океана.
