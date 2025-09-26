https://ria.ru/20250926/lavrov-2044692547.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Камбоджи
Лавров проводит переговоры с главой МИД Камбоджи - РИА Новости, 26.09.2025
Лавров проводит переговоры с главой МИД Камбоджи
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Камбоджи Праком Сокхоном. РИА Новости, 26.09.2025
ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Камбоджи Праком Сокхоном. Встреча проходит "на полях" Генассамблеи ООН. Ранее в пятницу российский министр провел переговоры с представителями Иордании, Йемена и Таиланда.
