Лавров проводит переговоры с главой МИД Камбоджи

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Камбоджи Праком Сокхоном. РИА Новости, 26.09.2025

ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Камбоджи Праком Сокхоном. Встреча проходит "на полях" Генассамблеи ООН. Ранее в пятницу российский министр провел переговоры с представителями Иордании, Йемена и Таиланда.

