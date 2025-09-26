Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН обсудил с Лавровым сотрудничество с Россией - РИА Новости, 26.09.2025
07:40 26.09.2025
Генсек ООН обсудил с Лавровым сотрудничество с Россией
Генсек ООН обсудил с Лавровым сотрудничество с Россией
ООН, 26 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сотрудничество между Россией и организацией, также поднимались темы украинского конфликта и военных действий на Ближнем Востоке, говорится в заявлении офиса генерального секретаря. Ранее корреспондент РИА Новости передал, что Лавров провел встречу с Гутеррешем. В МИД РФ также сообщали, что Лавров обсудил на встрече с Гутеррешем международные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. "Сегодня (в пятницу - ред.) генеральный секретарь провел встречу с... Сергеем Лавровым, министром иностранных дел РФ. Генсек ООН и министр иностранных дел обменялись мнениями о ситуации, что касается украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении офиса Гутерреша. Отмечается, что стороны также обсудили несколько аспектов сотрудничества России и ООН.
Генсек ООН обсудил с Лавровым сотрудничество с Россией

Генсек ООН Гутерреш провел встречу с Лавровым

© Getty Images / Michael M. SantiagoГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Getty Images / Michael M. Santiago
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сотрудничество между Россией и организацией, также поднимались темы украинского конфликта и военных действий на Ближнем Востоке, говорится в заявлении офиса генерального секретаря.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что Лавров провел встречу с Гутеррешем. В МИД РФ также сообщали, что Лавров обсудил на встрече с Гутеррешем международные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта.
«
"Сегодня (в пятницу - ред.) генеральный секретарь провел встречу с... Сергеем Лавровым, министром иностранных дел РФ. Генсек ООН и министр иностранных дел обменялись мнениями о ситуации, что касается украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении офиса Гутерреша.
Отмечается, что стороны также обсудили несколько аспектов сотрудничества России и ООН.
"Обнадеживающий жест". Лавров дал Западу повод задуматься
