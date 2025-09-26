https://ria.ru/20250926/lavrov-2044483680.html
Генсек ООН обсудил с Лавровым сотрудничество с Россией
Генсек ООН обсудил с Лавровым сотрудничество с Россией - РИА Новости, 26.09.2025
Генсек ООН обсудил с Лавровым сотрудничество с Россией
Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сотрудничество между Россией и организацией, также поднимались темы... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T07:40:00+03:00
2025-09-26T07:40:00+03:00
2025-09-26T07:40:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
украина
сергей лавров
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043786171_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_27f1632a97105dfcbd832a7ed037db76.jpg
ООН, 26 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сотрудничество между Россией и организацией, также поднимались темы украинского конфликта и военных действий на Ближнем Востоке, говорится в заявлении офиса генерального секретаря. Ранее корреспондент РИА Новости передал, что Лавров провел встречу с Гутеррешем. В МИД РФ также сообщали, что Лавров обсудил на встрече с Гутеррешем международные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. "Сегодня (в пятницу - ред.) генеральный секретарь провел встречу с... Сергеем Лавровым, министром иностранных дел РФ. Генсек ООН и министр иностранных дел обменялись мнениями о ситуации, что касается украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении офиса Гутерреша. Отмечается, что стороны также обсудили несколько аспектов сотрудничества России и ООН.
https://ria.ru/20250925/lavrov-2044182353.html
россия
ближний восток
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043786171_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_1f5fc0809aaa4e0607e6181792a41b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ближний восток, украина, сергей лавров, антониу гутерреш, оон
В мире, Россия, Ближний Восток, Украина, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН
Генсек ООН обсудил с Лавровым сотрудничество с Россией
Генсек ООН Гутерреш провел встречу с Лавровым