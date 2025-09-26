https://ria.ru/20250926/lavrov-2044466233.html
Лавров провел встречу с генсеком ООН
Лавров провел встречу с генсеком ООН - РИА Новости, 26.09.2025
Лавров провел встречу с генсеком ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем
ООН, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, передает корреспондент РИА Новости. Встреча традиционно прошла на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Ранее в четверг российский министр провел переговоры с главами МИД Сирии, Ирака, Египта, Южного Судана, генсеком ОБСЕ, президентом Боливии и министрами малых островных государств Тихого океана.
Лавров провел встречу с генсеком ООН
