Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ

ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В начале встречи российский министр выразил поддержку усилиям по сохранению основополагающих принципов работы ОБСЕ. "Мы поддерживаем ваши усилия по удержанию организации на базисе принципов, на которых она была основана, и надеюсь, мы сможем обсудить сейчас идеи насчет этого. И было бы интересно узнать, как идут приготовления к министерской встрече", - сказал Лавров. Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ пройдет в декабре в Вене. Он является центральным директивным и руководящим органом организации.Позднее в МИД РФ отметили, что в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние дел в организации, которая находится в глубоком кризисе из-за попыток ряда стран подчинить ее работу исключительно украинскому сюжету и русофобской повестке дня.

