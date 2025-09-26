https://ria.ru/20250926/lavrov-2044455795.html
Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ
Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 26.09.2025
Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу на... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T00:29:00+03:00
2025-09-26T00:29:00+03:00
2025-09-26T01:11:00+03:00
в мире
россия
вена
сергей лавров
феридун синирлиоглу
обсе
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg
ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В начале встречи российский министр выразил поддержку усилиям по сохранению основополагающих принципов работы ОБСЕ. "Мы поддерживаем ваши усилия по удержанию организации на базисе принципов, на которых она была основана, и надеюсь, мы сможем обсудить сейчас идеи насчет этого. И было бы интересно узнать, как идут приготовления к министерской встрече", - сказал Лавров. Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ пройдет в декабре в Вене. Он является центральным директивным и руководящим органом организации.Позднее в МИД РФ отметили, что в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние дел в организации, которая находится в глубоком кризисе из-за попыток ряда стран подчинить ее работу исключительно украинскому сюжету и русофобской повестке дня.
https://ria.ru/20250925/lavrov-2044400147.html
https://ria.ru/20250925/lavrov-2044182353.html
россия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f744ab008115df56390c8f0cf5927531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вена, сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Вена, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ
Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу