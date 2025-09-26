Рейтинг@Mail.ru
Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 26.09.2025
00:29 26.09.2025 (обновлено: 01:11 26.09.2025)
Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ
в мире
россия
вена
сергей лавров
феридун синирлиоглу
обсе
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В начале встречи российский министр выразил поддержку усилиям по сохранению основополагающих принципов работы ОБСЕ. "Мы поддерживаем ваши усилия по удержанию организации на базисе принципов, на которых она была основана, и надеюсь, мы сможем обсудить сейчас идеи насчет этого. И было бы интересно узнать, как идут приготовления к министерской встрече", - сказал Лавров. Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ пройдет в декабре в Вене. Он является центральным директивным и руководящим органом организации.Позднее в МИД РФ отметили, что в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние дел в организации, которая находится в глубоком кризисе из-за попыток ряда стран подчинить ее работу исключительно украинскому сюжету и русофобской повестке дня.
в мире, россия, вена, сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Вена, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
В начале встречи российский министр выразил поддержку усилиям по сохранению основополагающих принципов работы ОБСЕ.
"Мы поддерживаем ваши усилия по удержанию организации на базисе принципов, на которых она была основана, и надеюсь, мы сможем обсудить сейчас идеи насчет этого. И было бы интересно узнать, как идут приготовления к министерской встрече", - сказал Лавров.
Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ пройдет в декабре в Вене. Он является центральным директивным и руководящим органом организации.
Позднее в МИД РФ отметили, что в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние дел в организации, которая находится в глубоком кризисе из-за попыток ряда стран подчинить ее работу исключительно украинскому сюжету и русофобской повестке дня.
В миреРоссияВенаСергей ЛавровФеридун СинирлиоглуОБСЕГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
