Путин назвал главный критерий эффективности работы власти

Путин назвал главный критерий эффективности работы власти

2025-09-26T18:25:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Оценка граждан РФ - главный критерий эффективности работы власти, заявил президент России Владимир Путин."Хочу подчеркнуть сегодня еще раз, именно оценка граждан - это главный критерий эффективности того, что мы делаем", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме глав ряда регионов, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах - депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.

