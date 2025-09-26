Рейтинг@Mail.ru
На Конгресс молодых ученых в Сириусе аккредитовались 70 стран
Наука
 
20:45 26.09.2025
На Конгресс молодых ученых в Сириусе аккредитовались 70 стран
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Представители 70 стран аккредитовались на предстоящий 26-28 ноября нынешнего года на федеральной территории Сириус V Конгресс молодых ученых, сообщили организаторы. "В Конгрессе молодых ученых принимают участие представители ведущих российских и международных научных школ, научных и образовательных организаций, органов власти и бизнеса, индустриальные партнеры, молодые ученые, победители конкурсов, получатели грантов, студенты и школьники из России и других стран. На сегодняшний день подано уже более 5,5 тысяч заявок на участие, в том числе из 70 иностранных государств", - говорится в сообщении. Конгресс молодых ученых – ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным в 2022-2031 годах. Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых. В дискуссионную программу Конгресса входит более 150 мероприятий: круглые столы, сессии, дискуссии и образовательные мероприятия по различным направлениям научно-исследовательской деятельности. В повестке Конгресса – приоритеты научного-технологического развития, проекты инициатив Десятилетия науки и технологий, деятельность научных сообществ и другие. В международном треке говорят о роли научного взаимодействия и становлении новых научно-технологических лидеров в многополярном мире, возможностях участия в общих международных научных проектах, научной дипломатии и научном взаимодействии в рамках международных объединений, таких как БРИКС и других. На площадке Конгресса проходит традиционная выставка современных российских технологий: научные достижения, разработки и стартапы представляют более 50 крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров, государственных и общественных организаций.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Представители 70 стран аккредитовались на предстоящий 26-28 ноября нынешнего года на федеральной территории Сириус V Конгресс молодых ученых, сообщили организаторы.
"В Конгрессе молодых ученых принимают участие представители ведущих российских и международных научных школ, научных и образовательных организаций, органов власти и бизнеса, индустриальные партнеры, молодые ученые, победители конкурсов, получатели грантов, студенты и школьники из России и других стран. На сегодняшний день подано уже более 5,5 тысяч заявок на участие, в том числе из 70 иностранных государств", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин посещает лабораторный комплекс научно-технологического университета Сириус - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Разработка молодых ученых удивила Путина в Сириусе
9 сентября, 19:15
Конгресс молодых ученых – ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным в 2022-2031 годах. Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых.
В дискуссионную программу Конгресса входит более 150 мероприятий: круглые столы, сессии, дискуссии и образовательные мероприятия по различным направлениям научно-исследовательской деятельности. В повестке Конгресса – приоритеты научного-технологического развития, проекты инициатив Десятилетия науки и технологий, деятельность научных сообществ и другие. В международном треке говорят о роли научного взаимодействия и становлении новых научно-технологических лидеров в многополярном мире, возможностях участия в общих международных научных проектах, научной дипломатии и научном взаимодействии в рамках международных объединений, таких как БРИКС и других.
На площадке Конгресса проходит традиционная выставка современных российских технологий: научные достижения, разработки и стартапы представляют более 50 крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров, государственных и общественных организаций.
Директор института ядерных исследований РАН Максим Либанов - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Максим Либанов: наука всегда окупается и не требует больших затрат
5 сентября, 11:00
 
