В Можайском районе Москвы появился игровой комплекс в стиле панда-парка

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Игровой комплекс в стиле панда-парка появился у Беловежского пруда в Можайском районе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства города. "Игровой комплекс в стиле панда-парка появился у Беловежского пруда в Можайском районе. Его создание стало частью проекта комплексного благоустройства. Занятия на новой площадке могут стать альтернативой походу в панда-парк. Для ребят установили несколько уровней веревочных лазилок, тоннели, башни и длинные спиральные горки. Подняться на вершину городка можно разными способами, благодаря чему дети развивают ловкость. Также здесь есть гамак и элементы для отработки навыков скалолазания", - говорится в сообщении. Отмечается, что рядом установили канатную карусель, на которой можно кататься как с внешней, так и с внутренней стороны. Неподалеку разместились качели-балансиры и веревочный лабиринт. "Игровая зона оборудована ярким травмобезопасным покрытием, а для родителей предусмотрены удобные лавочки", - добавляется в сообщении.

