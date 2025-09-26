https://ria.ru/20250926/komi-2044468732.html

Джеймс Коми заявил, что невиновен

Джеймс Коми заявил, что невиновен - РИА Новости, 26.09.2025

Джеймс Коми заявил, что невиновен

Экс-глава ФБР Джеймс Коми, которому предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, заявил, что невиновен и готов доказать это в... РИА Новости, 26.09.2025

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Экс-глава ФБР Джеймс Коми, которому предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, заявил, что невиновен и готов доказать это в суде."Мое сердце разрывается за министерство юстиции, но я глубоко верю в федеральную судебную систему. Я невиновен, так что давайте проведем суд", - сказал Коми в видеообращении, опубликованном в соцсети Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

