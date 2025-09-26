Джеймс Коми заявил, что невиновен

Рейтинг@Mail.ru
03:40 26.09.2025
джеймс коми
фбр
в мире
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Экс-глава ФБР Джеймс Коми, которому предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, заявил, что невиновен и готов доказать это в суде."Мое сердце разрывается за министерство юстиции, но я глубоко верю в федеральную судебную систему. Я невиновен, так что давайте проведем суд", - сказал Коми в видеообращении, опубликованном в соцсети Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
джеймс коми, фбр, в мире
Джеймс Коми, ФБР, В мире
Джеймс Коми
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Джеймс Коми. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Экс-глава ФБР Джеймс Коми, которому предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, заявил, что невиновен и готов доказать это в суде.
"Мое сердце разрывается за министерство юстиции, но я глубоко верю в федеральную судебную систему. Я невиновен, так что давайте проведем суд", - сказал Коми в видеообращении, опубликованном в соцсети Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
