Коми явится с повинной в пятницу, пишут СМИ
03:36 26.09.2025 (обновлено: 03:42 26.09.2025)
Коми явится с повинной в пятницу, пишут СМИ
в мире
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Экс-глава ФБР Джеймс Коми сдастся властям в пятницу после того, как ему предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, сообщила журналистка CNN Кейтлан Коллинз в соцсети X."Как мне сообщили, ожидается, что бывший директор ФБР Джеймс Коми сдастся властям завтра утром", - написала Коллинз.
в мире
В мире
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Экс-глава ФБР Джеймс Коми сдастся властям в пятницу после того, как ему предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, сообщила журналистка CNN Кейтлан Коллинз в соцсети X.
"Как мне сообщили, ожидается, что бывший директор ФБР Джеймс Коми сдастся властям завтра утром", - написала Коллинз.
