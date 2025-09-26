https://ria.ru/20250926/komi-2044468536.html
Коми явится с повинной в пятницу, пишут СМИ
Коми явится с повинной в пятницу, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2025
Коми явится с повинной в пятницу, пишут СМИ
Экс-глава ФБР Джеймс Коми сдастся властям в пятницу после того, как ему предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, сообщила... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T03:36:00+03:00
2025-09-26T03:36:00+03:00
2025-09-26T03:42:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148091/56/1480915628_0:0:3683:2073_1920x0_80_0_0_916b45d51e0942e06c09b9090dd9251a.jpg
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Экс-глава ФБР Джеймс Коми сдастся властям в пятницу после того, как ему предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, сообщила журналистка CNN Кейтлан Коллинз в соцсети X."Как мне сообщили, ожидается, что бывший директор ФБР Джеймс Коми сдастся властям завтра утром", - написала Коллинз.
https://ria.ru/20250926/tramp-2044464804.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148091/56/1480915628_0:0:3273:2455_1920x0_80_0_0_80de83a8815f5ae2fa33fb4d57e65403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
Коми явится с повинной в пятницу, пишут СМИ
CNN: экс-глава ФБР Джеймс Коми явится с повинной в пятницу