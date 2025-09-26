https://ria.ru/20250926/komi-2044468536.html

Коми явится с повинной в пятницу, пишут СМИ

Экс-глава ФБР Джеймс Коми сдастся властям в пятницу после того, как ему предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, сообщила... РИА Новости, 26.09.2025

в мире

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Экс-глава ФБР Джеймс Коми сдастся властям в пятницу после того, как ему предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, сообщила журналистка CNN Кейтлан Коллинз в соцсети X."Как мне сообщили, ожидается, что бывший директор ФБР Джеймс Коми сдастся властям завтра утром", - написала Коллинз.

Дарья Буймова

