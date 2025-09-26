https://ria.ru/20250926/knyazhevskaya-2044370444.html

Княжевская: дом по программе реновации построят в Новогирееве

Княжевская: дом по программе реновации построят в Новогирееве - РИА Новости, 26.09.2025

Княжевская: дом по программе реновации построят в Новогирееве

Москомархитектура одобрила план участка для строительства многоквартирного дома в рамках программы реновации в Новогирееве, сообщила председатель... РИА Новости, 26.09.2025

юлиана княжевская

москомархитектура

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044369477_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1b92d7b1e69ef0af3fde0d2a673115f4.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москомархитектура одобрила план участка для строительства многоквартирного дома в рамках программы реновации в Новогирееве, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.В сообщении уточняется, что новостройку построят на Кусковской улице."В Новогирееве на участке площадью 0,45 гектара запланировали строительство жилого дома общей площадью около 12 тысяч квадратных метров. Объект разместится в районе с развитой транспортной инфраструктурой, школами и детскими садами. Недалеко от новостройки расположена станция метро "Перово", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомахитектуры.Недалеко от дома находится Перовский парк. На прилегающей территории обустроят спортивные и детские площадки, зоны отдыха, добавляется в пресс-релизе.Ранее Сергей Собянин сообщил о новом доме в рамках программы реновации, расположенном в районе Проспект Вернадского.

москва

2025

Новости

юлиана княжевская, москомархитектура, москва