https://ria.ru/20250926/knyazhevskaya-2044370444.html
Княжевская: дом по программе реновации построят в Новогирееве
Княжевская: дом по программе реновации построят в Новогирееве - РИА Новости, 26.09.2025
Княжевская: дом по программе реновации построят в Новогирееве
Москомархитектура одобрила план участка для строительства многоквартирного дома в рамках программы реновации в Новогирееве, сообщила председатель... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T12:20:00+03:00
2025-09-26T12:20:00+03:00
2025-09-26T12:20:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044369477_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1b92d7b1e69ef0af3fde0d2a673115f4.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москомархитектура одобрила план участка для строительства многоквартирного дома в рамках программы реновации в Новогирееве, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.В сообщении уточняется, что новостройку построят на Кусковской улице."В Новогирееве на участке площадью 0,45 гектара запланировали строительство жилого дома общей площадью около 12 тысяч квадратных метров. Объект разместится в районе с развитой транспортной инфраструктурой, школами и детскими садами. Недалеко от новостройки расположена станция метро "Перово", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомахитектуры.Недалеко от дома находится Перовский парк. На прилегающей территории обустроят спортивные и детские площадки, зоны отдыха, добавляется в пресс-релизе.Ранее Сергей Собянин сообщил о новом доме в рамках программы реновации, расположенном в районе Проспект Вернадского.
https://realty.ria.ru/20250203/moskomarhitektura-1997011590.html
https://ria.ru/20250918/sobjanin-2042673280.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044369477_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4336c8fce18a3e37863b75ab03aead79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: дом по программе реновации построят в Новогирееве
Княжевская: жилой дом в рамках программы реновации возведут в Новогирееве
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москомархитектура одобрила план участка для строительства многоквартирного дома в рамках программы реновации в Новогирееве, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
В сообщении уточняется, что новостройку построят на Кусковской улице.
"В Новогирееве на участке площадью 0,45 гектара запланировали строительство жилого дома общей площадью около 12 тысяч квадратных метров. Объект разместится в районе с развитой транспортной инфраструктурой, школами и детскими садами. Недалеко от новостройки расположена станция метро "Перово", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомахитектуры.
Недалеко от дома находится Перовский парк. На прилегающей территории обустроят спортивные и детские площадки, зоны отдыха, добавляется в пресс-релизе.
Ранее Сергей Собянин сообщил о новом доме в рамках программы реновации, расположенном в районе Проспект Вернадского.