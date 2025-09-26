https://ria.ru/20250926/kishinev-2044553780.html

В Кишиневе сторонники Патриотического блока пикетируют здание ЦИК

В Кишиневе сторонники Патриотического блока пикетируют здание ЦИК - РИА Новости, 26.09.2025

В Кишиневе сторонники Патриотического блока пикетируют здание ЦИК

Сторонники и представители оппозиционного в Молдавии Патриотического блока пикетируют в пятницу здание ЦИК в Кишиневе, требуя допустить к выборам партию "Сердце

КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционного в Молдавии Патриотического блока пикетируют в пятницу здание ЦИК в Кишиневе, требуя допустить к выборам партию "Сердце Молдовы", передает корреспондент РИА Новости. В четверг Апелляционная палата Кишинева ограничила на 12 месяцев деятельность оппозиционной партии "Сердце Молдовы", которая входит Патриотический блок. Адвокат Фадей Нагачевский заявил, что политсила опротестует в Высшей судебной палате Молдавии решение об ограничении ее деятельности в преддверии парламентских выборов. "Мы требуем, чтобы партия "Сердце Молдовы" была допущена к выборам. Это право граждан на свободное волеизъявление", — заявил на митинге исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча. Акция оппозиции, на которую собралось несколько сотен человек, проходит мирно, обстановка контролируется силами полиции, которая в действие манифестантов не вмешивается. Ранее представители Патриотического блока заявили, что возможная попытка властей исключить партию "Сердце Молдовы" из предвыборной гонки не окажет воздействия на участие в выборах всего избирательного объединения в целом. ЦИК Молдавии в пятницу рассматривает вопрос об участии партии "Сердце Молдовы" в выборах. От решения комиссии зависит участие самого блока в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября. В Патриотический блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Влах и Партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".

