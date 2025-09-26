Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе сторонники Патриотического блока пикетируют здание ЦИК - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 26.09.2025 (обновлено: 13:40 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/kishinev-2044553780.html
В Кишиневе сторонники Патриотического блока пикетируют здание ЦИК
В Кишиневе сторонники Патриотического блока пикетируют здание ЦИК - РИА Новости, 26.09.2025
В Кишиневе сторонники Патриотического блока пикетируют здание ЦИК
Сторонники и представители оппозиционного в Молдавии Патриотического блока пикетируют в пятницу здание ЦИК в Кишиневе, требуя допустить к выборам партию "Сердце РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T13:37:00+03:00
2025-09-26T13:40:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
василий тарлев
игорь додон
владимир воронин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044554091_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9debec1539f9e76c7d3ad9c2fe6f8442.jpg
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционного в Молдавии Патриотического блока пикетируют в пятницу здание ЦИК в Кишиневе, требуя допустить к выборам партию "Сердце Молдовы", передает корреспондент РИА Новости. В четверг Апелляционная палата Кишинева ограничила на 12 месяцев деятельность оппозиционной партии "Сердце Молдовы", которая входит Патриотический блок. Адвокат Фадей Нагачевский заявил, что политсила опротестует в Высшей судебной палате Молдавии решение об ограничении ее деятельности в преддверии парламентских выборов. "Мы требуем, чтобы партия "Сердце Молдовы" была допущена к выборам. Это право граждан на свободное волеизъявление", — заявил на митинге исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча. Акция оппозиции, на которую собралось несколько сотен человек, проходит мирно, обстановка контролируется силами полиции, которая в действие манифестантов не вмешивается. Ранее представители Патриотического блока заявили, что возможная попытка властей исключить партию "Сердце Молдовы" из предвыборной гонки не окажет воздействия на участие в выборах всего избирательного объединения в целом. ЦИК Молдавии в пятницу рассматривает вопрос об участии партии "Сердце Молдовы" в выборах. От решения комиссии зависит участие самого блока в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября. В Патриотический блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Влах и Партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
https://ria.ru/20250925/moldaviya-2044386802.html
https://ria.ru/20250925/moldaviya-2044315506.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пикет у здания ЦИК в Кишиневе
Сторонники и представители оппозиционного в Молдавии Патриотического блока пикетируют здание ЦИК в Кишиневе, требуя допустить к выборам партию "Сердце Молдовы", передает корреспондент РИА Новости.
2025-09-26T13:37
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044554091_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0bada1201a2692016d3827b53b83de9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, василий тарлев, игорь додон, владимир воронин
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Василий Тарлев, Игорь Додон, Владимир Воронин
В Кишиневе сторонники Патриотического блока пикетируют здание ЦИК

В Кишиневе оппозиция требует допустить к выборам партию «Сердце Молдовы»

Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционного в Молдавии Патриотического блока пикетируют в пятницу здание ЦИК в Кишиневе, требуя допустить к выборам партию "Сердце Молдовы", передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Апелляционная палата Кишинева ограничила на 12 месяцев деятельность оппозиционной партии "Сердце Молдовы", которая входит Патриотический блок. Адвокат Фадей Нагачевский заявил, что политсила опротестует в Высшей судебной палате Молдавии решение об ограничении ее деятельности в преддверии парламентских выборов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Молдавия задействовала тоталитарные механизмы перед выборами, считают в МИД
25 сентября, 18:24
"Мы требуем, чтобы партия "Сердце Молдовы" была допущена к выборам. Это право граждан на свободное волеизъявление", — заявил на митинге исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.
Акция оппозиции, на которую собралось несколько сотен человек, проходит мирно, обстановка контролируется силами полиции, которая в действие манифестантов не вмешивается.
Ранее представители Патриотического блока заявили, что возможная попытка властей исключить партию "Сердце Молдовы" из предвыборной гонки не окажет воздействия на участие в выборах всего избирательного объединения в целом.
ЦИК Молдавии в пятницу рассматривает вопрос об участии партии "Сердце Молдовы" в выборах. От решения комиссии зависит участие самого блока в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября.
В Патриотический блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Влах и Партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Оппозиция призвала жителей Молдавии избавиться от власти Санду на выборах
25 сентября, 15:42
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияВасилий ТарлевИгорь ДодонВладимир Воронин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала