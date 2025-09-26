В Кишиневе сторонники Патриотического блока пикетируют здание ЦИК
В Кишиневе оппозиция требует допустить к выборам партию «Сердце Молдовы»
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционного в Молдавии Патриотического блока пикетируют в пятницу здание ЦИК в Кишиневе, требуя допустить к выборам партию "Сердце Молдовы", передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Апелляционная палата Кишинева ограничила на 12 месяцев деятельность оппозиционной партии "Сердце Молдовы", которая входит Патриотический блок. Адвокат Фадей Нагачевский заявил, что политсила опротестует в Высшей судебной палате Молдавии решение об ограничении ее деятельности в преддверии парламентских выборов.
"Мы требуем, чтобы партия "Сердце Молдовы" была допущена к выборам. Это право граждан на свободное волеизъявление", — заявил на митинге исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.
Акция оппозиции, на которую собралось несколько сотен человек, проходит мирно, обстановка контролируется силами полиции, которая в действие манифестантов не вмешивается.
Ранее представители Патриотического блока заявили, что возможная попытка властей исключить партию "Сердце Молдовы" из предвыборной гонки не окажет воздействия на участие в выборах всего избирательного объединения в целом.
ЦИК Молдавии в пятницу рассматривает вопрос об участии партии "Сердце Молдовы" в выборах. От решения комиссии зависит участие самого блока в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября.
В Патриотический блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Влах и Партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".