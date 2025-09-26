Политолог раскритиковал решение властей Молдавии по выборам в ПМР
Шорников: Кишинев еще более ограничил возможность голосования для жителей ПМР
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Кишинев пошел еще на один шаг по ограничению возможности для голосования на предстоящих 28 сентября парламентских выборах для жителей Приднестровья с молдавским гражданством, заявил РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Накануне ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять избирательных участков из числа двенадцати в глубь страны.
"Судорожные попытки ограничить саму возможность голосования приднестровцев перешли уже даже видимость приличий. Политтехнологи партии "Действие и солидарность" (правящая в Молдавии проевропейская партия - ред.) настолько не уверены в хоть в каком-то удобоваримом для властей результате, что уже не гнушаются приемами, которые в глазах даже самого предвзятого наблюдателя будут выглядеть дикими и недопустимыми", - сказал Шорников.
По его словам, молдавские власти превращают парламентские выборы в какой-то тест для Евросоюза – где заканчиваются двойные стандарты Европы и насколько далеко можно зайти в подавлении демократии ради мнимой евроинтеграции. "Любопытно будет потом посмотреть на физиономии европейских наблюдателей, которые будут допущены до выборов и которым придется все это оправдывать", - отметил эксперт.
Он полагает, что предпринимаемыми усилиями властям Молдавии число приднестровских избирателей удастся несколько понизить, но в целом это вряд ли повлияет на исход выборов. "Поведение Кишинева только подтверждает мнение экспертов – на этих выборах команда Санду покажет провальный результат и даже масштабные фальсификации за счет зарубежной диаспоры им не помогут удержаться у власти. Плохо в этой ситуации лишь то, что своими действиями молдавские власти снижают легитимность будущего парламента. Вполне возможно, что делают они это осознанно, чтобы потом было легче отменить выборы", - подчеркнул Шорников.