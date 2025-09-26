https://ria.ru/20250926/kishinev-2044525899.html

Политолог раскритиковал решение властей Молдавии по выборам в ПМР

Политолог раскритиковал решение властей Молдавии по выборам в ПМР - РИА Новости, 26.09.2025

Политолог раскритиковал решение властей Молдавии по выборам в ПМР

Кишинев пошел еще на один шаг по ограничению возможности для голосования на предстоящих 28 сентября парламентских выборах для жителей Приднестровья с молдавским РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T11:53:00+03:00

2025-09-26T11:53:00+03:00

2025-09-26T11:57:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Кишинев пошел еще на один шаг по ограничению возможности для голосования на предстоящих 28 сентября парламентских выборах для жителей Приднестровья с молдавским гражданством, заявил РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Накануне ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять избирательных участков из числа двенадцати в глубь страны. "Судорожные попытки ограничить саму возможность голосования приднестровцев перешли уже даже видимость приличий. Политтехнологи партии "Действие и солидарность" (правящая в Молдавии проевропейская партия - ред.) настолько не уверены в хоть в каком-то удобоваримом для властей результате, что уже не гнушаются приемами, которые в глазах даже самого предвзятого наблюдателя будут выглядеть дикими и недопустимыми", - сказал Шорников. По его словам, молдавские власти превращают парламентские выборы в какой-то тест для Евросоюза – где заканчиваются двойные стандарты Европы и насколько далеко можно зайти в подавлении демократии ради мнимой евроинтеграции. "Любопытно будет потом посмотреть на физиономии европейских наблюдателей, которые будут допущены до выборов и которым придется все это оправдывать", - отметил эксперт. Он полагает, что предпринимаемыми усилиями властям Молдавии число приднестровских избирателей удастся несколько понизить, но в целом это вряд ли повлияет на исход выборов. "Поведение Кишинева только подтверждает мнение экспертов – на этих выборах команда Санду покажет провальный результат и даже масштабные фальсификации за счет зарубежной диаспоры им не помогут удержаться у власти. Плохо в этой ситуации лишь то, что своими действиями молдавские власти снижают легитимность будущего парламента. Вполне возможно, что делают они это осознанно, чтобы потом было легче отменить выборы", - подчеркнул Шорников.

https://ria.ru/20250915/moldaviya-2042112666.html

https://ria.ru/20250926/moldavija-2044510043.html

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика