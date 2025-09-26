Рейтинг@Mail.ru
Политолог раскритиковал решение властей Молдавии по выборам в ПМР - РИА Новости, 26.09.2025
11:53 26.09.2025 (обновлено: 11:57 26.09.2025)
Политолог раскритиковал решение властей Молдавии по выборам в ПМР
в мире
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
ТИРАСПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Кишинев пошел еще на один шаг по ограничению возможности для голосования на предстоящих 28 сентября парламентских выборах для жителей Приднестровья с молдавским гражданством, заявил РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Накануне ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять избирательных участков из числа двенадцати в глубь страны. "Судорожные попытки ограничить саму возможность голосования приднестровцев перешли уже даже видимость приличий. Политтехнологи партии "Действие и солидарность" (правящая в Молдавии проевропейская партия - ред.) настолько не уверены в хоть в каком-то удобоваримом для властей результате, что уже не гнушаются приемами, которые в глазах даже самого предвзятого наблюдателя будут выглядеть дикими и недопустимыми", - сказал Шорников. По его словам, молдавские власти превращают парламентские выборы в какой-то тест для Евросоюза – где заканчиваются двойные стандарты Европы и насколько далеко можно зайти в подавлении демократии ради мнимой евроинтеграции. "Любопытно будет потом посмотреть на физиономии европейских наблюдателей, которые будут допущены до выборов и которым придется все это оправдывать", - отметил эксперт. Он полагает, что предпринимаемыми усилиями властям Молдавии число приднестровских избирателей удастся несколько понизить, но в целом это вряд ли повлияет на исход выборов. "Поведение Кишинева только подтверждает мнение экспертов – на этих выборах команда Санду покажет провальный результат и даже масштабные фальсификации за счет зарубежной диаспоры им не помогут удержаться у власти. Плохо в этой ситуации лишь то, что своими действиями молдавские власти снижают легитимность будущего парламента. Вполне возможно, что делают они это осознанно, чтобы потом было легче отменить выборы", - подчеркнул Шорников.
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Кишинев пошел еще на один шаг по ограничению возможности для голосования на предстоящих 28 сентября парламентских выборах для жителей Приднестровья с молдавским гражданством, заявил РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Накануне ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять избирательных участков из числа двенадцати в глубь страны.
"Судорожные попытки ограничить саму возможность голосования приднестровцев перешли уже даже видимость приличий. Политтехнологи партии "Действие и солидарность" (правящая в Молдавии проевропейская партия - ред.) настолько не уверены в хоть в каком-то удобоваримом для властей результате, что уже не гнушаются приемами, которые в глазах даже самого предвзятого наблюдателя будут выглядеть дикими и недопустимыми", - сказал Шорников.
По его словам, молдавские власти превращают парламентские выборы в какой-то тест для Евросоюза – где заканчиваются двойные стандарты Европы и насколько далеко можно зайти в подавлении демократии ради мнимой евроинтеграции. "Любопытно будет потом посмотреть на физиономии европейских наблюдателей, которые будут допущены до выборов и которым придется все это оправдывать", - отметил эксперт.
Он полагает, что предпринимаемыми усилиями властям Молдавии число приднестровских избирателей удастся несколько понизить, но в целом это вряд ли повлияет на исход выборов. "Поведение Кишинева только подтверждает мнение экспертов – на этих выборах команда Санду покажет провальный результат и даже масштабные фальсификации за счет зарубежной диаспоры им не помогут удержаться у власти. Плохо в этой ситуации лишь то, что своими действиями молдавские власти снижают легитимность будущего парламента. Вполне возможно, что делают они это осознанно, чтобы потом было легче отменить выборы", - подчеркнул Шорников.
