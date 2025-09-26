https://ria.ru/20250926/kibermoshenniki-2044697999.html

Кибермошенники рассылают письма с вирусами от имени приставов

Кибермошенники рассылают письма с вирусами от имени приставов - РИА Новости, 26.09.2025

Кибермошенники рассылают письма с вирусами от имени приставов

Кибермошенники начали активно рассылать от имени ФССП РФ письма с вредоносными вирусами, сообщило в ведомство. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T19:55:00+03:00

2025-09-26T19:55:00+03:00

2025-09-26T19:55:00+03:00

общество

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кибермошенники начали активно рассылать от имени ФССП РФ письма с вредоносными вирусами, сообщило в ведомство. "В настоящее время активизировалась деятельность кибермошенников, которые от имени ФССП России рассылают с поддельного адреса mail@fssp[.]buzz письма, содержащие вредоносный вирус", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В ФССП РФ напомнили, что ведомство не осуществляет массовую рассылку электронных писем гражданам и представителям организаций, а достоверную информацию о наличии задолженности можно получить с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России и на портале госуслуг. "Оплатить имеющуюся задолженность можно только через портал Госуслуг или, сформировав в "Банке данных исполнительных производств" квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250916/ulovka-2042236596.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)