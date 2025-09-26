Рейтинг@Mail.ru
Кибермошенники рассылают письма с вирусами от имени приставов - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/kibermoshenniki-2044697999.html
Кибермошенники рассылают письма с вирусами от имени приставов
Кибермошенники рассылают письма с вирусами от имени приставов - РИА Новости, 26.09.2025
Кибермошенники рассылают письма с вирусами от имени приставов
Кибермошенники начали активно рассылать от имени ФССП РФ письма с вредоносными вирусами, сообщило в ведомство. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T19:55:00+03:00
2025-09-26T19:55:00+03:00
общество
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кибермошенники начали активно рассылать от имени ФССП РФ письма с вредоносными вирусами, сообщило в ведомство. "В настоящее время активизировалась деятельность кибермошенников, которые от имени ФССП России рассылают с поддельного адреса mail@fssp[.]buzz письма, содержащие вредоносный вирус", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В ФССП РФ напомнили, что ведомство не осуществляет массовую рассылку электронных писем гражданам и представителям организаций, а достоверную информацию о наличии задолженности можно получить с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России и на портале госуслуг. "Оплатить имеющуюся задолженность можно только через портал Госуслуг или, сформировав в "Банке данных исполнительных производств" квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250916/ulovka-2042236596.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Кибермошенники рассылают письма с вирусами от имени приставов

ФССП РФ: мошенники рассылают письма с вредоносными вирусами от имени приставов

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кибермошенники начали активно рассылать от имени ФССП РФ письма с вредоносными вирусами, сообщило в ведомство.
"В настоящее время активизировалась деятельность кибермошенников, которые от имени ФССП России рассылают с поддельного адреса mail@fssp[.]buzz письма, содержащие вредоносный вирус", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В ФССП РФ напомнили, что ведомство не осуществляет массовую рассылку электронных писем гражданам и представителям организаций, а достоверную информацию о наличии задолженности можно получить с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России и на портале госуслуг.
"Оплатить имеющуюся задолженность можно только через портал Госуслуг или, сформировав в "Банке данных исполнительных производств" квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации", - заключили в ведомстве.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
МВД зафиксировало волну дистанционных мошенничеств с новой уловкой
16 сентября, 15:03
 
ОбществоРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала