Кибермошенники рассылают письма с вирусами от имени приставов
2025-09-26T19:55:00+03:00
2025-09-26T19:55:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кибермошенники начали активно рассылать от имени ФССП РФ письма с вредоносными вирусами, сообщило в ведомство. "В настоящее время активизировалась деятельность кибермошенников, которые от имени ФССП России рассылают с поддельного адреса mail@fssp[.]buzz письма, содержащие вредоносный вирус", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В ФССП РФ напомнили, что ведомство не осуществляет массовую рассылку электронных писем гражданам и представителям организаций, а достоверную информацию о наличии задолженности можно получить с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России и на портале госуслуг. "Оплатить имеющуюся задолженность можно только через портал Госуслуг или, сформировав в "Банке данных исполнительных производств" квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации", - заключили в ведомстве.
