Землякова оценила модернизацию "Химводоканала"

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова проверила ход модернизации деятельности аварийно-диспетчерской службы ОАО "Химводоканал", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В работу коммунального предприятия внедряют единый стандарт качества работы. Службу уже оснастили современной техникой и программным обеспечением. Специалисты завершили установку датчиков в котельных, тепловых пунктах, на водозаборных и насосных станциях. "Сейчас работаем над внедрением информационных систем и цифрового контроля оборудования. Через специальные программы диспетчерская сможет отслеживать движение аварийных бригад, а бригады будут видеть наличие всех необходимых деталей на складе", — отметила в своем телеграм-канале Землякова. Ресурсоснабжающие организации региона приводят к единому стандарту по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Стандарт включает в себя 10 аспектов: оперативное реагирование на аварии, диагностику сетей, техническое обслуживание и ремонт, снабжение материалами, управление автопарком, вопросы кадров, финансовую эффективность, высокий уровень клиентского сервиса, работу Центра управления предприятием и внедрение цифровых технологий.

