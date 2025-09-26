Рейтинг@Mail.ru
Землякова оценила модернизацию "Химводоканала" - РИА Новости, 26.09.2025
16:50 26.09.2025
Землякова оценила модернизацию "Химводоканала"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова проверила ход модернизации деятельности аварийно-диспетчерской службы ОАО "Химводоканал", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В работу коммунального предприятия внедряют единый стандарт качества работы. Службу уже оснастили современной техникой и программным обеспечением. Специалисты завершили установку датчиков в котельных, тепловых пунктах, на водозаборных и насосных станциях. "Сейчас работаем над внедрением информационных систем и цифрового контроля оборудования. Через специальные программы диспетчерская сможет отслеживать движение аварийных бригад, а бригады будут видеть наличие всех необходимых деталей на складе", — отметила в своем телеграм-канале Землякова. Ресурсоснабжающие организации региона приводят к единому стандарту по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Стандарт включает в себя 10 аспектов: оперативное реагирование на аварии, диагностику сетей, техническое обслуживание и ремонт, снабжение материалами, управление автопарком, вопросы кадров, финансовую эффективность, высокий уровень клиентского сервиса, работу Центра управления предприятием и внедрение цифровых технологий.
химки (городской округ в московской области), жкх
Землякова оценила модернизацию "Химводоканала"

Глава городского округа Химки Елена Землякова
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Химок
Глава городского округа Химки Елена Землякова
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова проверила ход модернизации деятельности аварийно-диспетчерской службы ОАО "Химводоканал", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В работу коммунального предприятия внедряют единый стандарт качества работы. Службу уже оснастили современной техникой и программным обеспечением. Специалисты завершили установку датчиков в котельных, тепловых пунктах, на водозаборных и насосных станциях.
"Сейчас работаем над внедрением информационных систем и цифрового контроля оборудования. Через специальные программы диспетчерская сможет отслеживать движение аварийных бригад, а бригады будут видеть наличие всех необходимых деталей на складе", — отметила в своем телеграм-канале Землякова.
Ресурсоснабжающие организации региона приводят к единому стандарту по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Стандарт включает в себя 10 аспектов: оперативное реагирование на аварии, диагностику сетей, техническое обслуживание и ремонт, снабжение материалами, управление автопарком, вопросы кадров, финансовую эффективность, высокий уровень клиентского сервиса, работу Центра управления предприятием и внедрение цифровых технологий.
