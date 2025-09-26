https://ria.ru/20250926/khimki-2044534390.html
Отопительный сезон стартовал в Химках
2025-09-26T12:19:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
жкх
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Социальные учреждения в Химках начали получать тепло, с 29 сентября отопление дадут в жилые дома, идет поэтапная подача теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Работа всех объектов теплоснабжения — на контроле у главы Химок Елены Земляковой. Вместе с заместителем по вопросам ЖКХ Александром Сорокиным и директором Химкинского филиала "ТСК Мосэнерго" Сергеем Чубаровым она осмотрела районную тепловую станцию №240 (РТС) на Нагорном шоссе. РТС является одной из крупнейших в округе и стратегически важной. Она питает более 250 многоквартирных домов и более 50 социальных объектов. "Станция работает на расчетной мощности 240 гигакалорий, температура теплоносителя — 95 градусов. Дежурство — круглосуточное. Внутри находится четыре экологичных котла с минимальным выбросом вредных веществ. Рабочий состав — три котла. Оборудование полностью автоматизировано", — написала Землякова в своем телеграм-канале. По всем вопросам жители могут обратиться в управляющую компанию. Заявки также можно оставлять по телефону горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01. Кол-центр работает круглосуточно. В ходе подготовки к сезону специалисты "ТСК Мосэнерго" провели гидравлические и температурные испытания, обновили 24 километра тепловых сетей и модернизировали центральные тепловые пункты: установили современные датчики температуры, автоматизированные системы и устройства плавного пуска.
