Памяти Тиграна Кеосаяна

Памяти Тиграна Кеосаяна

На 60-м году жизни умер кинорежиссер и радиоведущий Тигран Кеосаян. В январе 2025-го он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. РИА Новости, 26.09.2025

На 60-м году жизни умер кинорежиссер и радиоведущий Тигран Кеосаян. В январе 2025-го он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.В его фильмографии картины "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка", "Актриса", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Крымский мост. Сделано с любовью!". Многие из них были удостоены различных наград. Кеосаян много работал и на телевидении, был ведущим программ "Вечер с Тиграном Кеосаяном", "Хватит молчать!", "Ты и я", "Международная пилорама".В 2024 году кинорежиссеру было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

