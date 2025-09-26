Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
16:31 26.09.2025
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
тигран кеосаян
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
тигран кеосаян, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Тигран Кеосаян, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна отметив, что он оставил после себя огромное творческое наследие, которое будет жить долгие годы, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Сегодня стало известно о безвременном уходе известного режиссера, продюсера, сценариста, телеведущего, заслуженного деятеля искусств и заслуженного артиста Российской Федерации Тиграна Эдмондовича Кеосаяна... Уход Тиграна Кеосаяна – это невосполнимая потеря для его семьи, родных и близких, друзей и коллег. Он умел заряжать своей энергией, поддерживать в трудную минуту, находить нужные слова", - написал председатель СК России, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что у Кеосаяна был редкий дар вести честный и откровенный разговор со зрителем на самые важные темы: о любви и верности, о долге и чести, о смешном и трагическом в нашей жизни. Кроме того, созданные им фильмы, исторические проекты, телевизионные программы узнаваемы с первой минуты: изящные, ироничные, пронизанные светлой грустью и глубокой любовью к своим героям, к Отечеству и к жизни во всех ее проявлениях.
"Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье Тиграна Кеосаяна. Уважаемая Маргарита Симоновна, желаю Вам душевных сил, чтобы выдержать горечь утраты, найти опору в любви ваших детей, в поддержке друзей, коллег и всех тех, кто сегодня разделяет Вашу боль. Тигран Кеосаян оставил после себя огромное творческое наследие, которое будет жить долгие годы, радуя и волнуя новые поколения зрителей. Но главное - он оставил о себе самую добрую и светлую память в сердцах всех, кто его знал", - добавил Бастрыкин.
Тигран Кеосаян. Главные фильмы и жизненный путь режиссера
Вчера, 15:35
 
