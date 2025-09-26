https://ria.ru/20250926/keosayan-2044626672.html

Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025

Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна отметив, что он оставил после себя огромное... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T16:31:00+03:00

2025-09-26T16:31:00+03:00

2025-09-26T16:31:00+03:00

тигран кеосаян

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044566026_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_2d22c1839a2c0277759b824661172b5e.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна отметив, что он оставил после себя огромное творческое наследие, которое будет жить долгие годы, сообщается в Telegram-канале СК России. "Сегодня стало известно о безвременном уходе известного режиссера, продюсера, сценариста, телеведущего, заслуженного деятеля искусств и заслуженного артиста Российской Федерации Тиграна Эдмондовича Кеосаяна... Уход Тиграна Кеосаяна – это невосполнимая потеря для его семьи, родных и близких, друзей и коллег. Он умел заряжать своей энергией, поддерживать в трудную минуту, находить нужные слова", - написал председатель СК России, чьи слова приводятся в сообщении. Он отметил, что у Кеосаяна был редкий дар вести честный и откровенный разговор со зрителем на самые важные темы: о любви и верности, о долге и чести, о смешном и трагическом в нашей жизни. Кроме того, созданные им фильмы, исторические проекты, телевизионные программы узнаваемы с первой минуты: изящные, ироничные, пронизанные светлой грустью и глубокой любовью к своим героям, к Отечеству и к жизни во всех ее проявлениях. "Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье Тиграна Кеосаяна. Уважаемая Маргарита Симоновна, желаю Вам душевных сил, чтобы выдержать горечь утраты, найти опору в любви ваших детей, в поддержке друзей, коллег и всех тех, кто сегодня разделяет Вашу боль. Тигран Кеосаян оставил после себя огромное творческое наследие, которое будет жить долгие годы, радуя и волнуя новые поколения зрителей. Но главное - он оставил о себе самую добрую и светлую память в сердцах всех, кто его знал", - добавил Бастрыкин.

https://ria.ru/20250926/keosayan-1992994781.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тигран кеосаян, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)