Кеосаян умел говорить о сложном доступно, заявил депутат Госдумы

26.09.2025
Кеосаян умел говорить о сложном доступно, заявил депутат Госдумы

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян обладал даром говорить о сложном доступно, вовлекая многомиллионную аудиторию в разговор и оставляя после себя сильное впечатление, рассказал в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Ушел из жизни Тигран Кеосаян - талантливый режиссер, сценарист, телеведущий. Его фильмы и программы знали и любили миллионы зрителей. Он был человеком с редким сочетанием интеллекта, живости ума и тонкого чувства юмора. Как режиссер Тигран Эдмондович подарил нам яркие картины, которые стали частью отечественного кино. Как телеведущий он умел говорить о серьезных вещах легко и доступно, вовлекая многомиллионную аудиторию в разговор и оставляя после себя сильное впечатление", - сказал Якубовский. Парламентарий добавил, что светлая память о кинорежиссере останется в сердцах всех, кто его знал и ценил. "Выражаю искренние соболезнования Маргарите Симоньян, детям и всей семье. В такие минуты особенно важно, чтобы рядом были близкие и друзья, готовые разделить боль утраты", - заключил он. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

