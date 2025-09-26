Рейтинг@Mail.ru
Кеосаян много сделал, чтобы приблизить Победу, заявил Чернышов - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:05 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/keosajan-2044662131.html
Кеосаян много сделал, чтобы приблизить Победу, заявил Чернышов
Кеосаян много сделал, чтобы приблизить Победу, заявил Чернышов - РИА Новости, 26.09.2025
Кеосаян много сделал, чтобы приблизить Победу, заявил Чернышов
Известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян не дожил до Победы, но многое сделал, чтобы приблизить её, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы,... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:05:00+03:00
2025-09-26T18:05:00+03:00
культура
россия
москва
тигран кеосаян
борис чернышов (депутат)
маргарита симоньян
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044601135_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_a0ad0b8414fd7980036380b879d976e7.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян не дожил до Победы, но многое сделал, чтобы приблизить её, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, член попечительского Совета АНО "Евразия", глава движения "Победа 9/45" Борис Чернышов (ЛДПР). Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. "Тигран не дожил до нашей Победы, но много сделал, чтобы приблизить ее. В эти скорбные дни искренние соболезнования родным, друзьям и всем близким. Особенно Маргарите, которая до последнего была его опорой и поддержкой и верила в него. Светлая память", - сказал Чернышов. Он отметил, что Кеосаян был большим патриотом, его искренняя, прямая и принципиальная позиция и глубокая, осмысленная любовь к России всегда находили живой отклик у самой широкой аудитории. По словам политика, Кеосаяна любили люди, а он сам любил жизнь. "Он был тем, для кого служение Отечеству через культуру и живое публичное слово было не просто работой, а подлинным призванием", - добавил Чернышов. Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009 по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на РЕН ТВ. С 2016 года Кеосаянбыл ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!". В январе президент РФ Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.
https://ria.ru/20250926/keosayan-1992994781.html
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044649647.html
https://ria.ru/20250926/rpts-2044597166.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044601135_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_7e14b2d7b2a0c813dac186c833e1988f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, тигран кеосаян, борис чернышов (депутат), маргарита симоньян, госдума рф, лдпр, вгик
Культура, Россия, Москва, Тигран Кеосаян, Борис Чернышов (депутат), Маргарита Симоньян, Госдума РФ, ЛДПР, ВГИК
Кеосаян много сделал, чтобы приблизить Победу, заявил Чернышов

Чернышов: Кеосаян не дожил до Победы, но многое сделал, чтобы приблизить ее

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян не дожил до Победы, но многое сделал, чтобы приблизить её, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, член попечительского Совета АНО "Евразия", глава движения "Победа 9/45" Борис Чернышов (ЛДПР).
Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна.
Режиссер Тигран Кеосаян во время премьеры своего фильма Крымский мост. Сделано с любовью! в концертном зале Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Тигран Кеосаян. Главные фильмы и жизненный путь режиссера
Вчера, 15:35
"Тигран не дожил до нашей Победы, но много сделал, чтобы приблизить ее. В эти скорбные дни искренние соболезнования родным, друзьям и всем близким. Особенно Маргарите, которая до последнего была его опорой и поддержкой и верила в него. Светлая память", - сказал Чернышов.
Он отметил, что Кеосаян был большим патриотом, его искренняя, прямая и принципиальная позиция и глубокая, осмысленная любовь к России всегда находили живой отклик у самой широкой аудитории.
По словам политика, Кеосаяна любили люди, а он сам любил жизнь.
"Он был тем, для кого служение Отечеству через культуру и живое публичное слово было не просто работой, а подлинным призванием", - добавил Чернышов.
Режиссер Тигран Кеосаян на Пионерских чтениях в театре Современник - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Кеосаян был настоящим патриотом России, заявил Путин
Вчера, 17:34
Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009 по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на РЕН ТВ. С 2016 года Кеосаянбыл ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
В январе президент РФ Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.
Режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Вчера, 15:28
 
КультураРоссияМоскваТигран КеосаянБорис Чернышов (депутат)Маргарита СимоньянГосдума РФЛДПРВГИК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала