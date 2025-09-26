https://ria.ru/20250926/keosajan-2044662131.html

Кеосаян много сделал, чтобы приблизить Победу, заявил Чернышов

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян не дожил до Победы, но многое сделал, чтобы приблизить её, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, член попечительского Совета АНО "Евразия", глава движения "Победа 9/45" Борис Чернышов (ЛДПР). Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. "Тигран не дожил до нашей Победы, но много сделал, чтобы приблизить ее. В эти скорбные дни искренние соболезнования родным, друзьям и всем близким. Особенно Маргарите, которая до последнего была его опорой и поддержкой и верила в него. Светлая память", - сказал Чернышов. Он отметил, что Кеосаян был большим патриотом, его искренняя, прямая и принципиальная позиция и глубокая, осмысленная любовь к России всегда находили живой отклик у самой широкой аудитории. По словам политика, Кеосаяна любили люди, а он сам любил жизнь. "Он был тем, для кого служение Отечеству через культуру и живое публичное слово было не просто работой, а подлинным призванием", - добавил Чернышов. Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009 по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на РЕН ТВ. С 2016 года Кеосаянбыл ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!". В январе президент РФ Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.

