07:42 26.09.2025
Токаев назначил нового главу МИД Казахстана
в мире
казахстан
швейцария
восточно-казахстанская область
ермек кошербаев
касым-жомарт токаев
мурат нуртлеу
АЛМА-АТА, 26 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Мурата Нуртлеу от должности министра иностранных дел и назначил на этот пост Ермека Кошербаева, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства в Telegram-канале. "Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен помощником президента республики Казахстан по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству, освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении, опубликованном президентской пресс-службы. Сообщается, что согласно указу президента, Ермек Кошербаев назначен новым министром иностранных дел Казахстана. Кошербаев начал карьеру в министерстве иностранных дел Казахской ССР. В течение долгого времени он занимал различные должности в системе МИД независимого Казахстана, в том числе работал в посольстве республики в Швейцарии. Позднее Кошербаев трудился в аппарате президента: был консультантом, исполнял обязанности руководителя протокольной службы главы государства, а также работал помощником премьера. В январе 2020 года он был назначен послом Казахстана в Российской Федерации. В 2023 году указом президента Ермек Кошербаев был назначен руководителем Восточно-Казахстанской области. С февраля 2025 года стал заместителем премьера Казахстана.
в мире, казахстан, швейцария, восточно-казахстанская область, ермек кошербаев, касым-жомарт токаев, мурат нуртлеу
В мире, Казахстан, Швейцария, Восточно-Казахстанская область, Ермек Кошербаев, Касым-Жомарт Токаев, Мурат Нуртлеу
АЛМА-АТА, 26 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Мурата Нуртлеу от должности министра иностранных дел и назначил на этот пост Ермека Кошербаева, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства в Telegram-канале.
"Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен помощником президента республики Казахстан по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству, освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении, опубликованном президентской пресс-службы.
В Кремле назвали Казахстан близким партнером России
Вчера, 12:16
Сообщается, что согласно указу президента, Ермек Кошербаев назначен новым министром иностранных дел Казахстана.
Кошербаев начал карьеру в министерстве иностранных дел Казахской ССР. В течение долгого времени он занимал различные должности в системе МИД независимого Казахстана, в том числе работал в посольстве республики в Швейцарии. Позднее Кошербаев трудился в аппарате президента: был консультантом, исполнял обязанности руководителя протокольной службы главы государства, а также работал помощником премьера. В январе 2020 года он был назначен послом Казахстана в Российской Федерации. В 2023 году указом президента Ермек Кошербаев был назначен руководителем Восточно-Казахстанской области. С февраля 2025 года стал заместителем премьера Казахстана.
Казахстан готов принять диалог по ядерному разоружению, заявил Токаев
23 сентября, 22:26
 
В миреКазахстанШвейцарияВосточно-Казахстанская областьЕрмек КошербаевКасым-Жомарт ТокаевМурат Нуртлеу
 
 
