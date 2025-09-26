Токаев назначил нового главу МИД Казахстана
Министром иностранных дел Казахстана стал Ермек Кошербаев
© Фото предоставлено посольством
Ермек Кошербаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 26 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Мурата Нуртлеу от должности министра иностранных дел и назначил на этот пост Ермека Кошербаева, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства в Telegram-канале.
"Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен помощником президента республики Казахстан по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству, освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении, опубликованном президентской пресс-службы.
Сообщается, что согласно указу президента, Ермек Кошербаев назначен новым министром иностранных дел Казахстана.
Кошербаев начал карьеру в министерстве иностранных дел Казахской ССР. В течение долгого времени он занимал различные должности в системе МИД независимого Казахстана, в том числе работал в посольстве республики в Швейцарии. Позднее Кошербаев трудился в аппарате президента: был консультантом, исполнял обязанности руководителя протокольной службы главы государства, а также работал помощником премьера. В январе 2020 года он был назначен послом Казахстана в Российской Федерации. В 2023 году указом президента Ермек Кошербаев был назначен руководителем Восточно-Казахстанской области. С февраля 2025 года стал заместителем премьера Казахстана.
