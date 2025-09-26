https://ria.ru/20250926/kazakhstan-2044484098.html

Токаев назначил нового главу МИД Казахстана

Токаев назначил нового главу МИД Казахстана - РИА Новости, 26.09.2025

Токаев назначил нового главу МИД Казахстана

26.09.2025

АЛМА-АТА, 26 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Мурата Нуртлеу от должности министра иностранных дел и назначил на этот пост Ермека Кошербаева, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства в Telegram-канале. "Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен помощником президента республики Казахстан по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству, освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении, опубликованном президентской пресс-службы. Сообщается, что согласно указу президента, Ермек Кошербаев назначен новым министром иностранных дел Казахстана. Кошербаев начал карьеру в министерстве иностранных дел Казахской ССР. В течение долгого времени он занимал различные должности в системе МИД независимого Казахстана, в том числе работал в посольстве республики в Швейцарии. Позднее Кошербаев трудился в аппарате президента: был консультантом, исполнял обязанности руководителя протокольной службы главы государства, а также работал помощником премьера. В январе 2020 года он был назначен послом Казахстана в Российской Федерации. В 2023 году указом президента Ермек Кошербаев был назначен руководителем Восточно-Казахстанской области. С февраля 2025 года стал заместителем премьера Казахстана.

