https://ria.ru/20250926/kapremont-2044686375.html
"Теплый" капремонт прошел в 33-х домах Ленинградской области
"Теплый" капремонт прошел в 33-х домах Ленинградской области - РИА Новости, 26.09.2025
"Теплый" капремонт прошел в 33-х домах Ленинградской области
"Теплый" капремонт прошел в 33-х многоквартирных домах Ленинградской области, в них по программе капитального ремонта были заменены внутридомовые системы... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:58:00+03:00
2025-09-26T18:58:00+03:00
2025-09-26T18:58:00+03:00
ленинградская область
ленинградская область
теплоснабжение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013869494_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_148f9936bbbad04ac51a215405e85022.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. "Теплый" капремонт прошел в 33-х многоквартирных домах Ленинградской области, в них по программе капитального ремонта были заменены внутридомовые системы теплоснабжения, сообщает пресс-служба правительства региона. "В этом году лидеры по капремонту систем теплоснабжения в домах — Тихвинский, Гатчинский и Бокситогорский районы. Фонд капитального ремонта тщательно следит, чтобы подрядчики завершали ремонт сетей теплоснабжения до начала отопительного сезона", - рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков. По его словам, большая часть домов была готова уже в июле-августе. "По всем адресам установлены новые системы розлива, заменены стояки и радиаторы в местах общего пользования. Системы проверены и готовы к отопительному сезону", - добавил Мищеряков. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах разработана в Ленинградской области до 2052 года. Размер минимального взноса на капитальный ремонт в Ленинградской области с 1 января 2025 года - 13 рублей 66 копеек за 1 кв.м. Очередность проведения работ в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капремонта, определяется исходя из степени износа дома, даты последнего проведения капитального ремонта и продолжительностью эксплуатации конструкций или оборудования.
https://ria.ru/20250923/pereezd-2043836343.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013869494_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_afccf1628a6387be52f74c35d3c09511.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, теплоснабжение
Ленинградская область , Ленинградская область, Теплоснабжение
"Теплый" капремонт прошел в 33-х домах Ленинградской области
"Теплый" капремонт прошел в 33-х многоквартирных домах Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. "Теплый" капремонт прошел в 33-х многоквартирных домах Ленинградской области, в них по программе капитального ремонта были заменены внутридомовые системы теплоснабжения, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В этом году лидеры по капремонту систем теплоснабжения в домах — Тихвинский, Гатчинский и Бокситогорский районы. Фонд капитального ремонта тщательно следит, чтобы подрядчики завершали ремонт сетей теплоснабжения до начала отопительного сезона", - рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков.
По его словам, большая часть домов была готова уже в июле-августе. "По всем адресам установлены новые системы розлива, заменены стояки и радиаторы в местах общего пользования. Системы проверены и готовы к отопительному сезону", - добавил Мищеряков.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах разработана в Ленинградской области до 2052 года. Размер минимального взноса на капитальный ремонт в Ленинградской области с 1 января 2025 года - 13 рублей 66 копеек за 1 кв.м. Очередность проведения работ в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капремонта, определяется исходя из степени износа дома, даты последнего проведения капитального ремонта и продолжительностью эксплуатации конструкций или оборудования.