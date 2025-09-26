https://ria.ru/20250926/kapremont-2044686375.html

"Теплый" капремонт прошел в 33-х домах Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. "Теплый" капремонт прошел в 33-х многоквартирных домах Ленинградской области, в них по программе капитального ремонта были заменены внутридомовые системы теплоснабжения, сообщает пресс-служба правительства региона. "В этом году лидеры по капремонту систем теплоснабжения в домах — Тихвинский, Гатчинский и Бокситогорский районы. Фонд капитального ремонта тщательно следит, чтобы подрядчики завершали ремонт сетей теплоснабжения до начала отопительного сезона", - рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков. По его словам, большая часть домов была готова уже в июле-августе. "По всем адресам установлены новые системы розлива, заменены стояки и радиаторы в местах общего пользования. Системы проверены и готовы к отопительному сезону", - добавил Мищеряков. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах разработана в Ленинградской области до 2052 года. Размер минимального взноса на капитальный ремонт в Ленинградской области с 1 января 2025 года - 13 рублей 66 копеек за 1 кв.м. Очередность проведения работ в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капремонта, определяется исходя из степени износа дома, даты последнего проведения капитального ремонта и продолжительностью эксплуатации конструкций или оборудования.

