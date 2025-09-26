https://ria.ru/20250926/kapital-2044592781.html

Ростовская компания стала амбассадором стандарта общественного капитала

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. АНО "Общественный капитал" и ростовская компания "Адамант Логистика" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на совместное продвижение стандарта общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба некоммерческой организации. "Мы всегда готовы поддержать ответственный бизнес и рады начать сотрудничество. Отмечу, что МСП играет существенную роль в развитии экономики государства и продолжает наращивать обороты. Например, по данным ФНС выручка этого сегмента бизнеса по итогам 2024 года выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом и превысила 29 триллионов рублей. Этот факт положительно влияет и на формирование общественного капитала, а значит, необходимо создавать стимулы для привлечения МСП к общественно значимым проектам, на что и направлен стандарт", – сказала генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова, ее слова приводит пресс-служба. В рамках подписанного соглашения "Адамант Логистика" будет способствовать развитию культуры социальной ответственности среди МСП на примере собственных кейсов. В компании развивают экологически ответственную логистику, сотрудничают с профильными учебными заведениями Ростовской области и совершенствуют другие направления общественного капитала. "Наша миссия – проявлять заботу не только о клиентах, но и о сотрудниках, поддерживая атмосферу взаимопонимания и дружелюбия. Для нас социальная ответственность – это не просто тренд, а основа устойчивого развития. Мы убеждены, что бизнес процветает только тогда, когда укрепляет общественный капитал: инвестирует в людей, заботится об экологии и действует в партнерстве с государством", – заявила собственник компании "Адамант Логистика" Светлана Плехова. Она подчеркнула: для компании статус амбассадора – возможность не только развивать собственную корпоративную культуру, но и вдохновлять другие предприятия на практики, полезные для общества в целом.

2025

