Ростовская компания стала амбассадором стандарта общественного капитала - РИА Новости, 26.09.2025
15:16 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/kapital-2044592781.html
Ростовская компания стала амбассадором стандарта общественного капитала
Ростовская компания стала амбассадором стандарта общественного капитала - РИА Новости, 26.09.2025
Ростовская компания стала амбассадором стандарта общественного капитала
АНО "Общественный капитал" и ростовская компания "Адамант Логистика" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на совместное продвижение стандарта... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:16:00+03:00
2025-09-26T15:16:00+03:00
2025
Новости
АНО "Общественный капитал"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. АНО "Общественный капитал" и ростовская компания "Адамант Логистика" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на совместное продвижение стандарта общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба некоммерческой организации.
"Мы всегда готовы поддержать ответственный бизнес и рады начать сотрудничество. Отмечу, что МСП играет существенную роль в развитии экономики государства и продолжает наращивать обороты. Например, по данным ФНС выручка этого сегмента бизнеса по итогам 2024 года выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом и превысила 29 триллионов рублей. Этот факт положительно влияет и на формирование общественного капитала, а значит, необходимо создавать стимулы для привлечения МСП к общественно значимым проектам, на что и направлен стандарт", – сказала генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова, ее слова приводит пресс-служба.
В рамках подписанного соглашения "Адамант Логистика" будет способствовать развитию культуры социальной ответственности среди МСП на примере собственных кейсов. В компании развивают экологически ответственную логистику, сотрудничают с профильными учебными заведениями Ростовской области и совершенствуют другие направления общественного капитала.
"Наша миссия – проявлять заботу не только о клиентах, но и о сотрудниках, поддерживая атмосферу взаимопонимания и дружелюбия. Для нас социальная ответственность – это не просто тренд, а основа устойчивого развития. Мы убеждены, что бизнес процветает только тогда, когда укрепляет общественный капитал: инвестирует в людей, заботится об экологии и действует в партнерстве с государством", – заявила собственник компании "Адамант Логистика" Светлана Плехова.
Она подчеркнула: для компании статус амбассадора – возможность не только развивать собственную корпоративную культуру, но и вдохновлять другие предприятия на практики, полезные для общества в целом.
 
