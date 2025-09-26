https://ria.ru/20250926/kallas-2044617822.html

Набралась смелости. Главу евродипломатии Каллас отправили спорить с Трампом

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

европа

дональд трамп

кайя каллас

владимир зеленский

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Смысл резкой смены риторики американского президента понемногу начинает доходить до брюссельских чиновников. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не в состоянии в одиночку поддерживать Киев. О том, к чему может привести неожиданный демарш, — в материале РИА Новости."Он обещал""Европа не несет единоличной ответственности за помощь Украине, — цитирует Каллас издание Politico. — Он (Трамп. — Прим. ред.) обещал остановить убийства. Так что это не может быть только нашей задачей".При этом, по ее словам, европейцы вынуждены балансировать в попытках надавить на Москву, чтобы не вызвать недовольство собственных граждан, опасающихся прямого вовлечения в конфликт.США остаются лидером в Североатлантическом альянсе, напомнила она."И когда говорят о том, что делать НАТО, это означает и то, что делать Америке", — подчеркнула Каллас.Тон изменилсяЭто ответ на недавнее выступление Трампа. Во вторник — после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским — президент США сказал, что Украина способна одержать победу в конфликте.Основной акцент он сделал именно на европейской помощи Киеву."С временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО восстановление первоначальных границ вполне возможно", — уточнил Трамп.Он неоднократно повторял, что США готовы поставлять вооружения для ВСУ, но только за европейские деньги. Эта программа называется PURL (Priority Ukraine Requirements List, "Перечень приоритетных потребностей Украины"). ВСУ, по словам Зеленского, уже получили в ее рамках два пакета помощи по 500 миллионов долларов.Похмельное прозрениеВысказывания Трампа вызвали эйфорию на Украине и в Европе. Подлинную суть там осознали лишь спустя несколько дней.В частности, как писала Financial Times, у европейских чиновников возникли опасения, что сменой риторики американский президент ставит перед ними невыполнимую задачу. И если Киев потерпит поражение на поле боя или лишится средств на продолжение войны, Вашингтон окажется ни при чем. Вся вина за провал ляжет на партнеров по НАТО."За этим кроется попытка ослабить вовлеченность США и перенос ответственности за завершение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", — констатировал премьер-министр Польши Дональд Туск.Но именно Каллас стала первой, кто возразил Трампу открыто."Европейцы понимают, что без США им сложно обеспечивать Украину всем необходимым, — пояснил в беседе с РИА Новости политолог Николай Топорнин. — Поэтому Каллас сейчас используют как своего рода наконечник копья. С одной стороны, это ее вотчина как главы европейской дипломатии — выражать единую позицию. С другой — Макрон, Мерц и все остальные получат возможность проследить за реакцией Трампа, а если она будет негативной — отмежеваться от Каллас".Не на тех напалаГлава евродипломатии также коснулась обвинений американского президента в том, что Европа продолжает покупать российские энергоносители и не пытается должным образом надавить на Москву экономически.Вашингтон, сказала Каллас, должен сыграть свою роль в том, чтобы убедить крупнейших импортеров — Венгрию и Словакию — отказаться от торговли с Россией.Но с этим она явно опоздала.В Будапеште уже дали понять, что не намерены этого делать. В ходе разговора с американским лидером премьер Венгрии Виктор Орбан заявил: подобный шаг обернулся бы для страны моментальной потерей более четырех процентов ВВП."Я понимаю, что Америка — большая, а Венгрия меньше. Но в одном мы похожи: обе страны — суверенные государства. Нам не нужно принимать аргументы друг друга. У Америки свои аргументы и интересы, как и у Венгрии. У нас есть общее: мы их ясно выражаем и представляем. И если мы в хороших отношениях — скажем так, друзья, — то мы выслушаем друг друга. А потом каждый сделает то, что хочет", — уточнил он после беседы с Трампом.Тот, в свою очередь, поддержал союзника."Знаете, кто действительно не может сделать это (отказаться от закупок российской нефти. — Прим. ред.), так это Венгрия", — признал президент США.И добавил: у страны нет выхода к морю, что осложняет поиск альтернатив. В такой же ситуации находится и Словакия.По мнению Топорнина, это демонстрирует нежелание Трампа вводить новые антироссийские санкции."Вашингтон давно исчерпал запас прямых запретов. Поэтому следующий шаг — вторичные санкции против тех, у кого торговые связи с Россией. Это Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, которые закупают большие объемы энергоносителей. Но здесь в любом случае последует ответная реакция. Индия уже продемонстрировала, что не позволит воспринимать себя как вассала", — говорит политолог.У Пекина еще больше инструментов для ответа Вашингтону. А вот ЕС сильно зависит от США. Европейские предприятия уже переносят производство за океан, поскольку понимают: проблемы на континенте всерьез и надолго."Трамп очевидно пытается дистанцироваться от конфликта на Украине, который он считает сугубо европейским. США готовы участвовать лишь в качестве военного магазина. При этом Европа понимает собственную уязвимость и хочет вернуть ситуацию к тому, что было при Байдене, — отметил в беседе с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Но Кая Каллас для Дональда Трампа — никто. Он может общаться с европейскими национальными лидерами, иногда снисходит до уровня фон дер Ляйен, однако не до Каллас. Ее, по сути, отправили на заклание".Специалисты убеждены: попытки главы евродипломатии вовлечь Трампа в конфликт как по военным поставкам, так и по санкциям, выставив крайними Будапешт и Братиславу, обречены на провал. Но за реакцией Вашингтона в Европе следят внимательно. И если она окажется недостаточно жесткой, то за Трампа возьмутся и другие союзники.

