"Он пообещал". Каллас резко ответила Трампу - РИА Новости, 26.09.2025
10:44 26.09.2025
"Он пообещал". Каллас резко ответила Трампу
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сделала выпад в сторону президента США Дональда Трампа, заявив, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине. Об этом она сказала в комментарии Politico.В частности, она припомнила главе Белого дома его слова о намерении положить конец боевым действиям."Именно он пообещал остановить убийства. Поэтому ответственность не может лежать на нас", — сказала Каллас. Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.Западные СМИ восприняли заявление президента США как перекладывание ответственности за конфликт на ЕС.
"Он пообещал". Каллас резко ответила Трампу

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сделала выпад в сторону президента США Дональда Трампа, заявив, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине. Об этом она сказала в комментарии Politico.
В частности, она припомнила главе Белого дома его слова о намерении положить конец боевым действиям.
"Именно он пообещал остановить убийства. Поэтому ответственность не может лежать на нас", — сказала Каллас.

Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.

Западные СМИ восприняли заявление президента США как перекладывание ответственности за конфликт на ЕС.
