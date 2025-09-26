https://ria.ru/20250926/kallas-2044511043.html

"Он пообещал". Каллас резко ответила Трампу

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сделала выпад в сторону президента США Дональда Трампа, заявив, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине. Об этом она сказала в комментарии Politico.В частности, она припомнила главе Белого дома его слова о намерении положить конец боевым действиям."Именно он пообещал остановить убийства. Поэтому ответственность не может лежать на нас", — сказала Каллас. Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.Западные СМИ восприняли заявление президента США как перекладывание ответственности за конфликт на ЕС.

