Рейтинг@Mail.ru
Гросси рассказал, почему МАГАТЭ не проводит инспекции в Израиле - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 26.09.2025 (обновлено: 16:48 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/izrail-2044633773.html
Гросси рассказал, почему МАГАТЭ не проводит инспекции в Израиле
Гросси рассказал, почему МАГАТЭ не проводит инспекции в Израиле - РИА Новости, 26.09.2025
Гросси рассказал, почему МАГАТЭ не проводит инспекции в Израиле
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проводит инспекции ядерных объектов в Иране, но не проводит их в Израиле, поскольку последний не подписал... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T16:47:00+03:00
2025-09-26T16:48:00+03:00
в мире
израиль
иран
москва
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044628596_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_54e8f1055cdf4695c476027b2835d750.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проводит инспекции ядерных объектов в Иране, но не проводит их в Израиле, поскольку последний не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил гениальный директор агентства Рафаэль Гросси. "МАГАТЭ - не международный полицейский, который ходит, где и когда хочет. МАГАТЭ имеет право действовать в рамках определенных договоренностей, и в этом случае это Договор о нераспространении ядерного оружия. Когда вы становитесь участником этого договора, тогда вы подвергаетесь инспекциям со стороны МАГАТЭ... Иран является участником ДНЯО, соответственно, там могут проводиться инспекции агентства, а Израиль, в свою очередь, - нет", - сказал Гросси на пресс-конференции на полях форума "Мировая атомная неделя". Он отметил, что есть несколько стран, которые не являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, и Израиль в их числе. При этом Гросси добавил, что, по его личному мнению, "каждая страна в мире должна быть участником ДНЯО". "Поэтому, когда люди говорят мне, что вы несправедливы, потому что не проводите инспекции в Израиле, они, возможно, не информированы об этом... У нас (МАГАТЭ - ред.) нет возможности инспектировать страну, которая не является участником ДНЯО", - резюмировал гендиректор агентства. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
https://ria.ru/20250925/netanyakhu-2044017508.html
https://ria.ru/20250918/oruzhie-2042775159.html
израиль
иран
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044628596_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_092f86c7d342747b228a4c32914790d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, москва, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Израиль, Иран, Москва, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гросси рассказал, почему МАГАТЭ не проводит инспекции в Израиле

Гросси объяснил отсутствие инспекций МАГАТЭ в Израиле неприсоединением к ДНЯО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проводит инспекции ядерных объектов в Иране, но не проводит их в Израиле, поскольку последний не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил гениальный директор агентства Рафаэль Гросси.
"МАГАТЭ - не международный полицейский, который ходит, где и когда хочет. МАГАТЭ имеет право действовать в рамках определенных договоренностей, и в этом случае это Договор о нераспространении ядерного оружия. Когда вы становитесь участником этого договора, тогда вы подвергаетесь инспекциям со стороны МАГАТЭ... Иран является участником ДНЯО, соответственно, там могут проводиться инспекции агентства, а Израиль, в свою очередь, - нет", - сказал Гросси на пресс-конференции на полях форума "Мировая атомная неделя".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"Большая стратегия" Нетаньяху и новый порядок на Ближнем Востоке
25 сентября, 08:00
Он отметил, что есть несколько стран, которые не являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, и Израиль в их числе. При этом Гросси добавил, что, по его личному мнению, "каждая страна в мире должна быть участником ДНЯО".
"Поэтому, когда люди говорят мне, что вы несправедливы, потому что не проводите инспекции в Израиле, они, возможно, не информированы об этом... У нас (МАГАТЭ - ред.) нет возможности инспектировать страну, которая не является участником ДНЯО", - резюмировал гендиректор агентства.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
На Западе назвали 15 стран, способных нанести ядерный удар
18 сентября, 17:22
 
В миреИзраильИранМоскваРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала