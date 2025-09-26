https://ria.ru/20250926/izrail-2044633773.html

Гросси рассказал, почему МАГАТЭ не проводит инспекции в Израиле

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проводит инспекции ядерных объектов в Иране, но не проводит их в Израиле, поскольку последний не подписал... РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проводит инспекции ядерных объектов в Иране, но не проводит их в Израиле, поскольку последний не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил гениальный директор агентства Рафаэль Гросси. "МАГАТЭ - не международный полицейский, который ходит, где и когда хочет. МАГАТЭ имеет право действовать в рамках определенных договоренностей, и в этом случае это Договор о нераспространении ядерного оружия. Когда вы становитесь участником этого договора, тогда вы подвергаетесь инспекциям со стороны МАГАТЭ... Иран является участником ДНЯО, соответственно, там могут проводиться инспекции агентства, а Израиль, в свою очередь, - нет", - сказал Гросси на пресс-конференции на полях форума "Мировая атомная неделя". Он отметил, что есть несколько стран, которые не являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, и Израиль в их числе. При этом Гросси добавил, что, по его личному мнению, "каждая страна в мире должна быть участником ДНЯО". "Поэтому, когда люди говорят мне, что вы несправедливы, потому что не проводите инспекции в Израиле, они, возможно, не информированы об этом... У нас (МАГАТЭ - ред.) нет возможности инспектировать страну, которая не является участником ДНЯО", - резюмировал гендиректор агентства. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.

в мире, израиль, иран, москва, рафаэль гросси, магатэ