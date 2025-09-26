https://ria.ru/20250926/investirovanie-2044554228.html

На World Atomic Week обсудили инвестирование в инфраструктуру

На World Atomic Week обсудили инвестирование в инфраструктуру

На World Atomic Week обсудили инвестирование в инфраструктуру

Возможности и инструменты привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты в условиях стремительно меняющегося экономического ландшафта обсудили на сессии

экономика

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Возможности и инструменты привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты в условиях стремительно меняющегося экономического ландшафта обсудили на сессии "Новые форматы финансирования инфраструктурных проектов: миф или реальность?" - сессия состоялась на полях форума "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week), сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Модератором сессии выступил старший вице-президент Российского экспортного центра, генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР Никита Гусаков", - говорится в сообщении."За 80 лет создана отрасль, которая является передовой не только в России, но и в мире. Это настоящий технологический лидер. Эта отрасль имеет много интересных направлений. Мы поговорим как о проектах в России, так и проектах за рубежом. Наша задача сегодня – обсудить, какими могут быть инструменты и форматы финансирования в условиях сложной геополитической ситуации, роста ставок во многих странах, высокой инфляции, различных ограничений, которые вводят страны на движения капитала. Тем не менее, возможности для реализации проектов есть и, безусловно, проекты могут реализовываться только при наличии финансирования", - сказал Гусаков.О ходе реализации самой крупной в России инвестиционной программы рассказал заместитель генерального директора по экономике и финансам госкорпорации "Росатом" Илья Ребров."Наша инвестиционная программа состоит в основном из государственных задач, более чем на 70% это строительство атомных станций в России и за рубежом, а также проекты технологического суверенитета… В этом году мы привлекли уже больше 200 миллиардов рублей в виде облигационных займов от небанковских инвесторов. Несмотря на весь объем давления, которое испытывает российская промышленность, мы не только получили кредитный рейтинг китайского рейтингового агентства, но и вышли на необходимые решения, которые нас существенно продвинули к тому, чтобы подойти к выпуску облигаций на китайском рынке. Это уже вопрос не кварталов, а месяцев или даже недель", - рассказал Ребров.В качестве спикеров также выступили: начальник департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Вячеслав Буньков, старший управляющий директор департамента кредитования ключевых клиентов Сбербанка Константин Песоцкий, первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка Денис Кутасов, генеральный директор Eurasia Development Андрей Прохорович, заместитель председателя правления Евразийского банка развития Ярослав Мандрон, руководитель направления ESG-рейтингов SinoSecurities Лю Шансинь.Спикеры обсудили перспективы российского финансового рынка в ближайшие годы и возможные новые механизмы поддержки отрасли, включая цифровые финансовые решения.Международный форум World Atomic Week проходит в Москве на ВДНХ с 25 по 28 сентября. Это крупнейшее мероприятие, посвященное атомной и смежным отраслям. В форуме принимают участие представители руководства стран, развивающих атомные программы, ведущие мировые эксперты, руководители крупных компаний. Форум приурочен к 80-летию атомной промышленности России.

Новости

