https://ria.ru/20250926/inoagenty-2044642409.html
Минюст расширил список иноагентов
Минюст расширил список иноагентов - РИА Новости, 26.09.2025
Минюст расширил список иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов кинокритика Зинаиду Пронченко*, бизнесмена Демьяна Кудрявцева* и объединение "Независимая... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:09:00+03:00
2025-09-26T17:09:00+03:00
2025-09-26T17:10:00+03:00
демьян кудрявцев
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857865_0:0:3435:1932_1920x0_80_0_0_d336ca85ee90b9169df9a956b9a68163.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов кинокритика Зинаиду Пронченко*, бизнесмена Демьяна Кудрявцева* и объединение "Независимая литературная премия "Дар"*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать шестого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.С. Калитин*, Д.Б. Кудрявцев*, З.С. Пронченко*, а также независимая литературная премия "Дар"*, - говорится в сообщении.* Внесены в реестр иноагентов
https://ria.ru/20250926/reestr--2044641486.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857865_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_b3800a65800d8d205e8be67c01626195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
демьян кудрявцев, россия, общество
Демьян Кудрявцев, Россия, Общество
Минюст расширил список иноагентов
Кинокритика Пронченко и бизнесмена Кудрявцева внесли в реестр иноагентов