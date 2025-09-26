https://ria.ru/20250926/inoagenty-2044642409.html

Минюст расширил список иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов кинокритика Зинаиду Пронченко*, бизнесмена Демьяна Кудрявцева* и объединение "Независимая... РИА Новости, 26.09.2025

демьян кудрявцев

россия

общество

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов кинокритика Зинаиду Пронченко*, бизнесмена Демьяна Кудрявцева* и объединение "Независимая литературная премия "Дар"*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать шестого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.С. Калитин*, Д.Б. Кудрявцев*, З.С. Пронченко*, а также независимая литературная премия "Дар"*, - говорится в сообщении.* Внесены в реестр иноагентов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

