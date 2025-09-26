Для успеха в Индии нужен индивидуальный подход к продвижению, заявили в РЭЦ

https://ria.ru/20250926/indiya-2044535141.html

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Индия становится одним из ключевых направлений для российских экспортеров, страна открывает широкие возможности для поставок - от продуктов питания до высокотехнологичной продукции, однако для успешного выхода на рынок необходим индивидуальный подход, рассказал руководитель представительства Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) в Индии Мамед Ахмедов на круглом столе "Стратегии работы в сегментах HoReCa, ритейл и e-commerce на рынке Индии" в рамках выставки World Food India 2025 в Нью-Дели."На индийский рынок можно выйти практически с любой продукцией, но важно правильно подбирать каналы и способы продвижения. В ряде случаев необходимо сделать упор на маркетинг, участие в выставках и поиск потенциальных партнеров, где-то — заходить через маркетплейсы или b2b-площадки. А иногда требуется локализовать часть производства в Индии, чтобы продукция была релевантной для местного рынка и соответствовала программе "Сделано в Индии", - отметил Ахмедов.РЭЦ помогает компаниям подобрать стратегию выхода на рынок и уже семь лет ведет активную работу через представительство в Мумбаи. Экспортерам оказывают содействие в поиске партнеров, сопровождении переговоров, а также предоставляют финансовые инструменты поддержки — от кредитования до страхования поставок.Особое внимание РЭЦ уделяет продвижению отечественных производителей под национальным брендом "Сделано в России". В частности, ежегодно организует участие производителей в национальных экспозициях Made in Russia на крупнейших индийских выставках. Например, в марте 14 компаний при поддержке РЭЦ под брендом "Сделано в России" впервые приняли участие в крупнейшей индийской выставке технологий Smart Cities India Expo.В сентябре РЭЦ также организовал масштабную реверсную бизнес-миссию крупнейших индийских импортеров масложировой продукции. За восемь дней они посетили пять регионов России и провели свыше 500 переговоров с отечественными производителями.Деловая миссия российских производителей продукции АПК начала работу на выставке World Food India 25 сентября. Бизнес-миссию организовали "Агроэкспорт" и Минсельхоз России. В мероприятии участвуют более 30 российских компаний-производителей продуктов питания. Индийскую сторону представляют свыше 40 организаций, включая госведомства, отраслевые ассоциации, импортеров и представителей оптовой и розничной торговли.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

