Хинштейн выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким режиссера Кеосаяна
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
КУРСК, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил слова соболезнования в связи с уходом из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна.
Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее супруг Тигран Кеосаян скончался. В начале января Симоньян сообщала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.
"Сегодня не стало Тиграна Кеосаяна - замечательного человека, выдающегося актера и режиссера, настоящего патриота. Были хорошо знакомы много лет. Самые искренние слова соболезнования и поддержки близким, в первую очередь - его вдове и детям. Дай Бог сил справиться с этой потерей. Светлая память", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале РЕН ТВ. С 2009 по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на РЕН ТВ. С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
В январе президент РФ Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.