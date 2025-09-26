https://ria.ru/20250926/gutsul-2044570727.html

Власти Молдавии до сих пор не разрешают посещать Гуцул, сообщил адвокат

Власти Молдавии до сих пор не разрешают посещать Гуцул, сообщил адвокат - РИА Новости, 26.09.2025

Власти Молдавии до сих пор не разрешают посещать Гуцул, сообщил адвокат

Власти Молдавии до сих пор не выдали разрешения на посещение главы Гагаузии Евгении Гуцул в тюрьме, при этом заявка была подана несколько недель назад, сообщил... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T14:16:00+03:00

2025-09-26T14:16:00+03:00

2025-09-26T14:16:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

оон

европейский суд по правам человека (еспч)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_0:83:3167:1864_1920x0_80_0_0_6c1b65e912518b9ac3a64a007b0ca1cc.jpg

ЖЕНЕВА, 26 сен - РИА Новости. Власти Молдавии до сих пор не выдали разрешения на посещение главы Гагаузии Евгении Гуцул в тюрьме, при этом заявка была подана несколько недель назад, сообщил РИА Новости ее французский адвокат Уильям Жюлье. "Мы пока не смогли получить разрешения", - сообщил Жюлье. Он отметил, что защита работает над жалобами по ее делу в ООН и ЕСПЧ. Одиннадцатого сентября адвокат указал агентству, что власти Молдавии уже длительное время рассматривают заявки ее иностранных адвокатов Уильяма Жюлье и Гонсало Бойе. Он отметил, что они уже "неделями" ждут разрешения, при этом власти требуют предоставить даже дипломы адвокатов об их образовании. Жюлье сообщил, что Гуцул содержится "в крайне жёстких условиях" и выразил надежду, что защита сможет вскоре ее посетить. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.

https://ria.ru/20250925/moldaviya-2044179479.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, оон, европейский суд по правам человека (еспч)