Власти Молдавии до сих пор не разрешают посещать Гуцул, сообщил адвокат
2025-09-26T14:16:00+03:00
в мире
евгения гуцул
майя санду
оон
европейский суд по правам человека (еспч)
ЖЕНЕВА, 26 сен - РИА Новости. Власти Молдавии до сих пор не выдали разрешения на посещение главы Гагаузии Евгении Гуцул в тюрьме, при этом заявка была подана несколько недель назад, сообщил РИА Новости ее французский адвокат Уильям Жюлье. "Мы пока не смогли получить разрешения", - сообщил Жюлье. Он отметил, что защита работает над жалобами по ее делу в ООН и ЕСПЧ. Одиннадцатого сентября адвокат указал агентству, что власти Молдавии уже длительное время рассматривают заявки ее иностранных адвокатов Уильяма Жюлье и Гонсало Бойе. Он отметил, что они уже "неделями" ждут разрешения, при этом власти требуют предоставить даже дипломы адвокатов об их образовании. Жюлье сообщил, что Гуцул содержится "в крайне жёстких условиях" и выразил надежду, что защита сможет вскоре ее посетить. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.
