26.09.2025
16:05 26.09.2025
Гросси заявил о необходимости поддержки планов МАГАТЭ Путиным
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Поддержка планов МАГАТЭ российским президентом Владимиром Путиным, возглавляющим лидирующую в атомной отрасли страну, "совершенно необходима" агентству, заявил его гендиректор Рафаэль Гросси. "Я бы сказал, моя встреча с президентом (России Путиным - ред.) была очень интересной. Но самое главное, она была очень нужна мне. Россия - один из лидеров атомной отрасли... Очевидно, это мировой игрок", - сказал Гросси в ходе пресс-конференции в пятницу. По его словам, разговаривать с Путиным очень важно еще и потому, что Россия - член Совбеза ООН, "у которой есть возможность принимать решения о мире". "Поэтому ознакомиться с его мыслями, получить его поддержку по тем вопросам, которыми планирует заниматься МАГАТЭ, - это совершенно необходимо. Я очень благодарен за такую возможность", - добавил Гросси.
россия, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ, оон
Россия, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ООН
Владимир Путин и Рафаэль Гросси во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Поддержка планов МАГАТЭ российским президентом Владимиром Путиным, возглавляющим лидирующую в атомной отрасли страну, "совершенно необходима" агентству, заявил его гендиректор Рафаэль Гросси.
"Я бы сказал, моя встреча с президентом (России Путиным - ред.) была очень интересной. Но самое главное, она была очень нужна мне. Россия - один из лидеров атомной отрасли... Очевидно, это мировой игрок", - сказал Гросси в ходе пресс-конференции в пятницу.
По его словам, разговаривать с Путиным очень важно еще и потому, что Россия - член Совбеза ООН, "у которой есть возможность принимать решения о мире".
"Поэтому ознакомиться с его мыслями, получить его поддержку по тем вопросам, которыми планирует заниматься МАГАТЭ, - это совершенно необходимо. Я очень благодарен за такую возможность", - добавил Гросси.
Россия, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ООН
 
 
