Рейтинг@Mail.ru
Глава МАГАТЭ обсудил с Путиным ситуацию на Украине - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/grossi-2044657690.html
Глава МАГАТЭ обсудил с Путиным ситуацию на Украине
Глава МАГАТЭ обсудил с Путиным ситуацию на Украине - РИА Новости, 26.09.2025
Глава МАГАТЭ обсудил с Путиным ситуацию на Украине
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в четверг обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным то, в каком... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:55:00+03:00
2025-09-26T17:55:00+03:00
в мире
россия
украина
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044527878_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_475bb624d7077e93665aa093b831ba28.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в четверг обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным то, в каком "направлении" движется ситуация на Украине. "Обсуждали вопросы международной повестки. Очевидно, что обсуждали ситуацию военного конфликта между Украиной и Россией, обсуждали вопросы, связанный с ЗАЭС, обсуждали вопросы, связанные с безопасностью там, и то, в каком направлении вся ситуация движется", - заявил Гросси в интервью "России 24".
https://ria.ru/20250926/izrail-2044633773.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044527878_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d381f000a1f780df32619aca77763293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ
В мире, Россия, Украина, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ обсудил с Путиным ситуацию на Украине

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что обсуждал с Путиным развитие ситуации на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в четверг обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным то, в каком "направлении" движется ситуация на Украине.
"Обсуждали вопросы международной повестки. Очевидно, что обсуждали ситуацию военного конфликта между Украиной и Россией, обсуждали вопросы, связанный с ЗАЭС, обсуждали вопросы, связанные с безопасностью там, и то, в каком направлении вся ситуация движется", - заявил Гросси в интервью "России 24".
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Гросси рассказал, почему МАГАТЭ не проводит инспекции в Израиле
Вчера, 16:47
 
В миреРоссияУкраинаРафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала