Глава МАГАТЭ обсудил с Путиным ситуацию на Украине
Глава МАГАТЭ обсудил с Путиным ситуацию на Украине - РИА Новости, 26.09.2025
Глава МАГАТЭ обсудил с Путиным ситуацию на Украине
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в четверг обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным то, в каком...
2025-09-26T17:55:00+03:00
2025-09-26T17:55:00+03:00
2025-09-26T17:55:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в четверг обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным то, в каком "направлении" движется ситуация на Украине. "Обсуждали вопросы международной повестки. Очевидно, что обсуждали ситуацию военного конфликта между Украиной и Россией, обсуждали вопросы, связанный с ЗАЭС, обсуждали вопросы, связанные с безопасностью там, и то, в каком направлении вся ситуация движется", - заявил Гросси в интервью "России 24".
