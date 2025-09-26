Рейтинг@Mail.ru
Гросси рассказал об общении с Лихачевым - РИА Новости, 26.09.2025
17:47 26.09.2025
Гросси рассказал об общении с Лихачевым
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ведёт "практически постоянный диалог" с главой Росатома Алексеем Лихачёвым.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ведёт "практически постоянный диалог" с главой Росатома Алексеем Лихачёвым. "У меня, я бы сказал, практически постоянный диалог с главой "Росатома" (Алексеем Лихачёвым - ред.). Есть очень много вещей, которые нам нужно обсуждать", - сказал он в интервью RT.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ведёт "практически постоянный диалог" с главой Росатома Алексеем Лихачёвым.
"У меня, я бы сказал, практически постоянный диалог с главой "Росатома" (Алексеем Лихачёвым - ред.). Есть очень много вещей, которые нам нужно обсуждать", - сказал он в интервью RT.
