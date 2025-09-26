https://ria.ru/20250926/grossi-2044605044.html

Гросси поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Гросси поделился впечатлениями от встречи с Путиным - РИА Новости, 26.09.2025

Гросси поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал свою встречу с российским президентом Владимиром Путиным очень нужной для него. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал свою встречу с российским президентом Владимиром Путиным очень нужной для него."Я бы сказал, моя встреча с президентом (России Путиным - ред.) была очень интересной. Но самое главное, она была очень нужна мне. Россия - один из лидеров атомной отрасли... Очевидно, это мировой игрок", - сказал Гросси в ходе пресс-конференции в пятницу.По его словам, разговаривать с Путиным очень важно еще и потому, что Россия - член Совбеза ООН, "у которой есть возможность принимать решения о мире".

россия

