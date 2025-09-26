Гросси поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Гросси назвал встречу с Путиным очень нужной и интересной
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал свою встречу с российским президентом Владимиром Путиным очень нужной для него.
"Я бы сказал, моя встреча с президентом (России Путиным - ред.) была очень интересной. Но самое главное, она была очень нужна мне. Россия - один из лидеров атомной отрасли... Очевидно, это мировой игрок", - сказал Гросси в ходе пресс-конференции в пятницу.
По его словам, разговаривать с Путиным очень важно еще и потому, что Россия - член Совбеза ООН, "у которой есть возможность принимать решения о мире".
