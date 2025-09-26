Рейтинг@Mail.ru
Гросси поделился впечатлениями от встречи с Путиным - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 26.09.2025 (обновлено: 16:12 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/grossi-2044605044.html
Гросси поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Гросси поделился впечатлениями от встречи с Путиным - РИА Новости, 26.09.2025
Гросси поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал свою встречу с российским президентом Владимиром Путиным очень нужной для него. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:42:00+03:00
2025-09-26T16:12:00+03:00
в мире
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
россия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044528517_0:0:3088:1736_1920x0_80_0_0_6d76f8c50a750a04c6f47377ef406aae.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал свою встречу с российским президентом Владимиром Путиным очень нужной для него.&quot;Я бы сказал, моя встреча с президентом (России Путиным - ред.) была очень интересной. Но самое главное, она была очень нужна мне. Россия - один из лидеров атомной отрасли... Очевидно, это мировой игрок&quot;, - сказал Гросси в ходе пресс-конференции в пятницу.По его словам, разговаривать с Путиным очень важно еще и потому, что Россия - член Совбеза ООН, "у которой есть возможность принимать решения о мире".
https://ria.ru/20250925/grossi-2044401106.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044528517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53e74a9a5e613287f5469fce77f84d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, россия, оон
В мире, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Россия, ООН
Гросси поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Гросси назвал встречу с Путиным очень нужной и интересной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал свою встречу с российским президентом Владимиром Путиным очень нужной для него.
«

"Я бы сказал, моя встреча с президентом (России Путиным - ред.) была очень интересной. Но самое главное, она была очень нужна мне. Россия - один из лидеров атомной отрасли... Очевидно, это мировой игрок", - сказал Гросси в ходе пресс-конференции в пятницу.

По его словам, разговаривать с Путиным очень важно еще и потому, что Россия - член Совбеза ООН, "у которой есть возможность принимать решения о мире".
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Путин приветствовал готовность Гросси стать генсеком ООН, сообщил Песков
25 сентября, 19:12
 
В миреРафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала