Гросси назвал встречу с Лихачевым своевременной - РИА Новости, 26.09.2025
14:42 26.09.2025
Гросси назвал встречу с Лихачевым своевременной
Гросси назвал встречу с Лихачевым своевременной
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности...
ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) своевременной. Ранее "Росатом" сообщил, что Лихачев и Гросси провели в пятницу встречу в Москве, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. "Своевременная встреча с главой "Росатома" Алексеем Лихачёвым сегодня в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности и охраны на Запорожской АЭС", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.
Гросси назвал встречу с Лихачевым своевременной

Гросси назвал встречу по ЗАЭС с главой Росатома Лихачевым своевременной

© Фото : Росатом/TelegramДиректор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Директор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : Росатом/Telegram
Директор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) своевременной.
Ранее "Росатом" сообщил, что Лихачев и Гросси провели в пятницу встречу в Москве, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.
"Своевременная встреча с главой "Росатома" Алексеем Лихачёвым сегодня в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности и охраны на Запорожской АЭС", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Гросси знает, откуда идут атаки на российские АЭС, заявил Лихачев
