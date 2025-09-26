https://ria.ru/20250926/grossi-2044580782.html

Гросси назвал встречу с Лихачевым своевременной

2025-09-26T14:42:00+03:00

ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) своевременной. Ранее "Росатом" сообщил, что Лихачев и Гросси провели в пятницу встречу в Москве, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. "Своевременная встреча с главой "Росатома" Алексеем Лихачёвым сегодня в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности и охраны на Запорожской АЭС", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.

