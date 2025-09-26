https://ria.ru/20250926/gripp-2044540961.html

Более 300 тысяч детей вакцинировали от гриппа в Подмосковье

Более 300 тысяч детей вакцинировали от гриппа в Подмосковье

Более 300 тысяч детей вакцинировали от гриппа в Подмосковье

Свыше 300 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Свыше 300 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В регионе проходит масштабная кампания по вакцинации от гриппа как взрослого, так и детского населения. Специалисты применяют современные и безопасные вакцины. "Своевременная вакцинация позволяет защитить организм от опасных осложнений, к которым может привести грипп. В регионе дети могут сделать прививку в детских поликлиниках, а также в образовательных учреждениях. Всего в этом году вакцинацию от гриппа прошли уже более 300 тысяч детей", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Перед вакцинацией педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в телеграме.

