Более 300 тысяч детей вакцинировали от гриппа в Подмосковье
Более 300 тысяч детей вакцинировали от гриппа в Подмосковье
2025-09-26T12:50:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
грипп
вакцинация
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Свыше 300 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В регионе проходит масштабная кампания по вакцинации от гриппа как взрослого, так и детского населения. Специалисты применяют современные и безопасные вакцины. "Своевременная вакцинация позволяет защитить организм от опасных осложнений, к которым может привести грипп. В регионе дети могут сделать прививку в детских поликлиниках, а также в образовательных учреждениях. Всего в этом году вакцинацию от гриппа прошли уже более 300 тысяч детей", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Перед вакцинацией педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в телеграме.
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье), грипп, вакцинация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Грипп, Вакцинация
