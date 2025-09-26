Рейтинг@Mail.ru
Более 300 тысяч детей вакцинировали от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2025
12:50 26.09.2025
Более 300 тысяч детей вакцинировали от гриппа в Подмосковье
Более 300 тысяч детей вакцинировали от гриппа в Подмосковье
Свыше 300 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Свыше 300 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В регионе проходит масштабная кампания по вакцинации от гриппа как взрослого, так и детского населения. Специалисты применяют современные и безопасные вакцины. "Своевременная вакцинация позволяет защитить организм от опасных осложнений, к которым может привести грипп. В регионе дети могут сделать прививку в детских поликлиниках, а также в образовательных учреждениях. Всего в этом году вакцинацию от гриппа прошли уже более 300 тысяч детей", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Перед вакцинацией педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в телеграме.
Более 300 тысяч детей вакцинировали от гриппа в Подмосковье

Более 300 тысяч детей вакцинировали от гриппа с начала года в Подмосковье

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Свыше 300 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе проходит масштабная кампания по вакцинации от гриппа как взрослого, так и детского населения. Специалисты применяют современные и безопасные вакцины.
"Своевременная вакцинация позволяет защитить организм от опасных осложнений, к которым может привести грипп. В регионе дети могут сделать прививку в детских поликлиниках, а также в образовательных учреждениях. Всего в этом году вакцинацию от гриппа прошли уже более 300 тысяч детей", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Перед вакцинацией педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в телеграме.
Более 270 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа
