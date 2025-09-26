https://ria.ru/20250926/gaz-2044518425.html

Украинцев предупредили о проблемах с отоплением зимой

Отключения газа ожидается на Украине предстоящей зимой из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла, заявил глава...

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Отключения газа ожидается на Украине предстоящей зимой из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла, заявил глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее не исключил отключения света этой осенью и призвал сограждан запастись пауэрбанками, фонариками и нескоропортящейся едой. "Зима будет очень сложной. Газа у нас мало. Поэтому ожидаю ограничения подачи газа при низкой температуре, которая будет держаться несколько недель, даст Бог. Мы будем вынуждены сидеть в многоквартирных домах, где температура будет не привычные 17-22 градусов тепла, а 12-14 градусов тепла и будет снижено давление, возможно, даже отключения газа будут. Потому что у нас поражена объединенная газотранспортная система и газовые хранилища неоднократно", - сказал Попенко в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция". Он также напомнил, что 13,2 миллиарда кубических метров газа, которые планируют закачать в этом году, прошлой зимой хватило только до февраля, потом докупали в 2-2,5 раза дороже. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Депутат Рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.

украина

2025

Новости

