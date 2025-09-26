https://ria.ru/20250926/frantsiya-2044482712.html

Утилизация Саркози: глубинное государство уничтожило экс-президента Франции

Утилизация Саркози: глубинное государство уничтожило экс-президента Франции - РИА Новости, 26.09.2025

Утилизация Саркози: глубинное государство уничтожило экс-президента Франции

Политическое убийство – не всегда выстрелы из оптической винтовки, яд или нож. Взрыв автомобиля. Удушение. Выбрасывание из окна. РИА Новости, 26.09.2025

Политическое убийство – не всегда выстрелы из оптической винтовки, яд или нож. Взрыв автомобиля. Удушение. Выбрасывание из окна.Глубинное государство умеет много гитик, и юстиция — одна из нихЭкс-президент Франции Николя Саркози приговорен к пятилетнему тюремному заключению. Экс-лидер Пятой республики отправится на нары 13 октября. Такова дата начала отбытия наказания, обозначенная в приговоре, который французский суд вынес накануне.Этот суд, рассматривающий уголовные дела средней тяжести, счел Саркози виновным в том, что он взял полсотни миллионов евро у ливийского лидера Муаммара Каддафи на свою президентскую кампанию 2007 года. И став президентом, Саркози Ливию разбомбил. Ну а самого полковника Каддафи позднее растерзали бандиты. Их западная пресса называла "свободолюбивыми прогрессивными повстанцами".Саркози разнес Ливию, как он объявил и объяснил, чтобы защитить "жителей Бенгази, чьи права нарушал диктатор Каддафи". Идею смещения Каддафи — де-факто организацию кровавого военного переворота при участии многих иностранных государств (бомбили Ливию французы и итальянцы, а логистику и координацию обеспечивали натовские ВВС и американский 6-й флот, находившийся в Средиземноморье) президенту подсказал его друг, а по совместительству главнейший идеолог глобализма Бернар-Анри Леви.То, что смещение законной власти в Триполи было названо "гуманитарной интервенцией", удивлять не должно никого, и особенно сегодня. Оруэлл подобное предсказывал еще очень давно.Саркози, решивший за год до окончания срока своего, как он думал, только первого мандата — в 2011-м — крошил Ливию не потому, что "взял у Каддафи" много миллионов евро. Саркози крошил Ливию потому, что хотел своим решением продемонстрировать наступающим тогда на весь западный истеблишмент глобалистам, что он лоялен им, их повестке и их планам на дестабилизацию региона.Прогиб засчитан не был. Ровно через год, 28 апреля 2012 года — за несколько дней до первого тура голосования сетевое издание "Медиапарт", основанное Эдви Пленелем, в прошлом главредом уже купленной в тот момент теми же глобалистами "Монд", публикует подметную многозначительную заказуху, в которой впервые Саркози обвиняют в том, что он взял деньги у "ливийского диктатора". И не только взял – но и потратил их. И не только потратил, а нарушил все существующие законы о финансировании избирательных кампаний. Прокуратура немедленно возбуждает уголовное дело, а Саркози — абсолютно предсказуемо — проигрывает выборы. Пусть и с очень небольшой разницей в количестве голосов, но президентом становится не он, а самый невыразительный, заурядный, нехаризматичный ни разу Олланд. Никто еще не знает, что и Олланда глобалисты рассматривают как тоже проходную фигуру. Олланд нужен как трамплин — для уже замеченного, и в том же 2012-м году, инвестиционного банкира, некоего Эммануэля Макрона. Макрона в канцелярии Олланда ставят смотрящим за экономикой и финансами. Позднее его сделают министром экономического развития. Остальное знают все.Саркози, при его несомненном политическом чутье, воле, компетенции и квалификации, при его школе как выборной, так и исполнительной власти, не сумел понять, что глобалистам невозможно доказать лояльность. Потому что они требуют от политиков полной управляемости. С глобалистами невозможно вести переговоры на равных, поскольку им нужна тотальная подчиняемость.Приговор, который отправляет экс-президента Франции в тюремную камеру, — он не про "десятки миллионов Каддафи" — на них глобалисты плевать хотели. Приговор Саркози — это приговор всей прежней фрвнцузской политической системе, где политиков не надувают, как надули Макрона, а политиками становятся, пройдя, как говорится, через горнило выборов, отставок, назначений и побед.Неправы окажутся — вслед за Саркози — те, кто решат, что за всем этим "стоит Макрон". Макрон не может ни за кем стоять, поскольку дела и случае такого резонансного уровня рассматривает, обсуждает, разрабатывает совершенно не коллективный Макрон, не Елисейский дворец, вообще не тот, прежний истеблишмент, который рулит в Пятой республике все время, как в отставку ушел ее основатель генерал де Голль. И уж точно не Макрон отдает команду о политической ликвидации экс-президента Франции Саркози.Это делают те, кто привел самого Макрона под белы рученьки пожить два мандата в официальной резиденции французского президента.Это делают те, кто не может себе позволить — в силу цены вопроса и той катастрофы, что их может ожидать, — никакого иного политика, кроме политика, полностью им обязанного, на посту президента Пятой республики.Только полная и абсолютная управляемость и подчиненность, только тотальная, до мозга костей, лояльность и полная, на уровне исступленности, преданность.В этой игре, когда Саркози использовали втемную, как болвана в старом европейском преферансе, любое возражение, любое слово поперек, любой пусть и жест — несогласия с глобалистами, означает ликвидацию политика.Что, собственно, и произошло. А следующей будет, несомненно и обязательно, Марин Ле Пен — она тоже под приговором и под угрозой.Саркози может сколько угодно говорить про то, что он будет спать в тюрьме "с гордо поднятой головой" (это точная цитата из его общения с прессой), но это мелодекламация, не имеющая отношения к реальности.Происходящее в этой реальности — редчайшая демонстрация механизмов глубинного государства по уничтожению тех, кто с ним не согласен, и утилизации тех, кто им перестал быть угодным.

