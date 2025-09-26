https://ria.ru/20250926/finlyandiya-2044526338.html

Финская полиция рассказала, сколько получает сообщений о беспилотниках

Финская полиция рассказала, сколько получает сообщений о беспилотниках - РИА Новости, 26.09.2025

Финская полиция рассказала, сколько получает сообщений о беспилотниках

Полиция Финляндии утверждает, что в последние дни получила сообщения о нескольких возможных дронах, ежемесячно в полицию поступают десятки подобных сообщений, в РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T11:53:00+03:00

2025-09-26T11:53:00+03:00

2025-09-26T11:53:00+03:00

в мире

россия

копенгаген

финляндия

метте фредериксен

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_53f0918a49a3de0cffa21c4f4bf65653.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Полиция Финляндии утверждает, что в последние дни получила сообщения о нескольких возможных дронах, ежемесячно в полицию поступают десятки подобных сообщений, в том числе о беспилотниках вблизи инфраструктуры и в бесполетных зонах, однако добавляет, что большинство случаев можно объяснить любительскими запусками БПЛА. "В последние дни из Европы поступили сообщения о нескольких замеченных полетах дронов, в том числе в районе аэропортов. В Финляндии полиция также получила сообщения о нескольких возможных наблюдениях дронов в последние дни", - говорится в сообщении в пятницу. В полиции уточнили, что каждый месяц правоохранителям поступают десятки сообщений о подобных наблюдениях. Обычно они связаны с якобы полетами дронов вблизи критически важной инфраструктуры или в районах, где полеты запрещены. По словам полиции, большинство сообщений о замеченных дронах можно объяснить любительскими запусками беспилотников или воздушным движением. "С земли, особенно ночью, очень сложно отличить, например, самолет от дрона", - уточняется в сообщении. Правоохранители также сообщили, что расследуют "нестандартные" случаи появления дронов, например, в бесполетных зонах. По словам полиции, на данный момент нет подтвержденных случаев, когда за запусками дронов стоит "государственный субъект", однако такая возможность "не исключается". На этой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются срежесированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.

https://ria.ru/20250923/putin-2043601335.html

https://ria.ru/20250924/litva-2043873241.html

https://ria.ru/20250911/ukraina-2041320753.html

россия

копенгаген

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, копенгаген, финляндия, метте фредериксен, дмитрий песков